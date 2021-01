Un médecin qui a aidé à découvrir Ebola met en garde contre une nouvelle infection mortelle appelée «  maladie X  »

Tendance FP04 janv.2021 18:03:08 IST

Un médecin qui a aidé à découvrir la maladie à virus Ebola a averti que de nombreuses maladies dangereuses sont sur le point de se propager qui pourraient être aussi rapidement transmises que le coronavirus et être aussi mortelles que le virus Ebola. Le Professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfum du Congo s’est entretenu avec CNN récemment et a révélé comment un certain nombre de nouveaux virus devraient apparaître dans un acte qu’il décrit comme «une menace pour l’humanité». Le microbiologiste qui a aidé à découvrir le virus Ebola en 1976, affirme que ces virus émergeant des forêts tropicales d’Afrique pourraient se propager rapidement et devenir bientôt mortels pour la population humaine.

« Nous sommes maintenant dans un monde où de nouveaux agents pathogènes sortiront », a-t-il ajouté à la publication. Il a également déclaré qu’il pensait que toute nouvelle maladie pourrait devenir plus apocalyptique que le COVID-19.

Cet avertissement scientifique a été donné après qu’une femme de la République démocratique du Congo a présenté des symptômes précoces de fièvre hémorragique. Alors qu’elle a été testée pour Ebola, les chercheurs craignent qu’elle soit la patiente zéro de l’hypothétique maladie X qui se propage plus rapidement que le COVID et a un taux de mortalité de 50 à 90% d’Ebola.

Selon le Organisation mondiale de la santé (OMS), une maladie X est la possibilité d’une épidémie internationale qui peut se propager à partir d’un agent pathogène inconnu de l’humanité. La maladie a été incluse dans la liste des maladies prioritaires par l’organisme de santé et les experts estiment qu’il est important de rester vigilant et de craindre l’apparition de tout nouvel agent pathogène.

Comme on l’a vu dans le cas de la femme, où elle a été testée négative pour plusieurs autres maladies présentant des symptômes similaires, Muyembe s’attend à ce que de nombreuses autres maladies zoonotiques apparaissent à l’avenir.

Les maladies zoonotiques comme la fièvre jaune, la rage, la brucellose et la maladie de Lyme se sont propagées des animaux aux êtres humains et ont déjà provoqué des épidémies et des pandémies. Alors que le VIH mortel a émergé d’un type de chimpanzé puis s’est transformé en une maladie mortelle, le SRAS-CoV-2, le SRAS et le MERS sont tous des coronavirus qui sont soudainement passés des animaux aux humains.

La possibilité effrayante que de nombreuses autres maladies zoonotiques attaquent l’humanité est donc valable.

