Un mec au poisson et au gâteau de riz admet que le clip viral a rendu les rencontres difficiles alors qu’il apparaît aux premiers rendez-vous

Danny Andrews, 31 ans, est devenu une sensation accidentelle sur Internet après avoir figuré dans un documentaire de la BBC Three en 2007 intitulé Bodybuilders à visage de bébé.

Il a dit aux téléspectateurs de façon mémorable: « Huit heures du matin, je prendrai du poisson et un gâteau de riz. A 10 heures, je prendrai du poisson. A 12 heures, je prendrai du poisson et un gâteau de riz. A 14 heures. horloge, j’aurai du poisson. À quatre heures – juste avant de m’entraîner – j’aurai du poisson et un gâteau de riz. Je m’entraînerai, je me ferai pêcher. Je rentrerai à la maison, j’en aurai plus du poisson, avec un gâteau de riz, et puis un peu plus de poisson avant d’aller me coucher. «

Bien qu’il n’ait suivi le régime restrictif que quelques semaines avant une compétition, c’est maintenant devenu son héritage – à sa grande frustration.

Crédit: Channel 4

Dans un nouvel épisode de Premiers rendez-vous, Danny expliqué il ne peut pas échapper à la vidéo, et que parfois, cela décourage même des partenaires potentiels – rappelant comment une femme l’a une fois « éliminé » après avoir découvert son passé viral.

Parler à 45secondes.fr, Danny – qui s’était présenté au Premiers rendez-vous restaurant a fait le plein de cinq pintes pour contrer ses nerfs – a déclaré c’est particulièrement difficile car la scène des rencontres a tellement « changé » depuis son dernier single, avoir été dans une relation à long terme depuis plusieurs années.

Il expliqua: « Cette fois-ci – surtout à cause des verrouillages – les rencontres sont totalement différentes.

« Tout est en ligne, donc si quelqu’un me tape sur Google ou quelque chose comme ça, la seule chose qu’il doit savoir de moi est cette vidéo.

« Tu n’es pas va Je veux vraiment rencontrer l’idiot dans cette vidéo – j’essaie définitivement de les rencontrer avant qu’ils ne le découvrent. «

Il ajouta: « TLa seule référence qu’ils ont de moi est une vidéo de quand j’avais 17 ans, et j’ai 31 ans maintenant. Si je devais juger quelqu’un sur une vidéo d’eux à 17 ans, je suis sûr qu’ils ne seraient pas heureux non plus.«

Danny, qui possède maintenant un salon de coiffure à Preston, a déclaré qu’il avait souvent l’impression de devoir rire quand les gens en parlent. A lire : Mötley Crüe lance les célébrations de son 40e anniversaire

Il a continué: « Je pense que c’est absolument fou. jeça a été évidemment, comme, 15 ans. Et pourtant, je dois l’entendre au moins trois ou quatre fois par semaine.

« Même mes collègues de travail rouleront des yeux et diront: «Danny, même j’en ai marre!

Crédit: Instagram / Danny Andrews

Crédit: Instagram / Danny Andrews

« Et les gens crient les voitures et les trucs pendant que je marche quelque part – ils crient « Du poisson et un gâteau de riz! »

«Ils penseront que c’est drôle.«

Heureusement, ces jours-ci, le régime au poisson et aux gâteaux de riz est un lointain souvenir pour Danny, qui nous assure qu’il mange désormais «comme une personne normale». Ironiquement, il déteste aussi le poisson, à moins qu’il ne soit du chippy et frit dans la pâte.

Il a dit: « Hier, j’ai eu un KFC pour le dîner [that’s lunch for those of you down South]. J’avais Weetabix pour mon petit déjeuner et une pizza pour mon thé.

« Mais au jour le jour, je mangerai du poulet et des pommes de terre, des chips de patate douce … Je mangerai sainement, mais je n’aime pas la salade. »

Crédit: Instagram / Danny Andrews

Danny dit qu’il n’est pas souvent inspiré pour cuisiner car il vit seul, mais estime qu’il l’appréciera davantage lorsqu’il trouvera une petite amie.

Révélant ce qui serait au menu pour cette personne spéciale, il a dit: « Spaghetti bolognaise et pain à l’ail.

« Ou un Lasagne à partir de zéro, je peux faire un Lasagne à partir de zéro aussi. «