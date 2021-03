Un logiciel malveillant a volé les numéros de carte et les informations d’identification des clients de plus de 100 banques italiennes

Parfois, je malwares faire le tour du monde à travers e-mail et d’autres méthodes ont une durée de vie particulièrement longue; ils se propagent cycliquement pendant des années continuer silencieusement à faire des dégâts et à mettre en danger la cybersécurité de leurs victimes. Cela se produit depuis 2007 avec Ursnif, un malware bancaire qui, selon les chercheurs d’Avast, a également frappé les banques italiennes et leurs clients italiens. Dans un rapport mis en ligne au cours des dernières heures, des experts informatiques ont rapporté qu’ils étaient tombés sur un butin consistant en des centaines et des centaines de numéros de carte de crédit et des combinaisons de noms d’utilisateur et de mots de passe faisant référence aux clients de plus de 100 banques locales.

Fonctionnement des logiciels malveillants espions

Ursnif est une vieille connaissance. Un logiciel malveillant est conçu pour les ordinateurs Windows et se propage principalement e-mail où il prend la forme d’une pièce jointe: de cette façon, il essaie d’être installé par des utilisateurs inexpérimentés, se déguisant peut-être en document ou en mise à jour de sécurité. Celui qui l’installe en trouve un dangereux sur l’ordinateur voyant: Ursnif ne gâche pas les documents ou ne rend pas la mémoire de l’appareil inutilisable en demandant des rançons pour la récupérer; simplement, reste actif en silence attendre que la victime effectue des paiements en ligne ou se connecte à son portail bancaire à domicile pour intercepter les numéros de carte et les identifiants de connexion saisis dans les zones de texte appropriées.

Les données volées

Au cours de ses plus de 13 ans de carrière, les logiciels malveillants n’ont pas non plus méprisé d’autres types de données personnelles, mais la campagne sur laquelle les experts d’Avast sont tombés par hasard s’est principalement concentrée sur les informations bancaires. La découverte a été rapportée sur le blog de l’entreprise, où les chercheurs ont expliqué que parmi les pays les plus touchés par les dernières activités d’Ursnif il y avait l’Italie: ici, le malware a acquis plus de 1700 identifiants provenant d’un seul processeur de paiement et de plus de 100 banques qui se sont retrouvées dans le collimateur des opérations.

Le groupe a déjà contacté les institutions concernées afin que peut courir pour la couverture et prendre les contre-mesures nécessaires pour s’assurer que ces données sont inutiles pour quiconque les a obtenues par le biais du logiciel malveillant, mais on ne sait pas si et combien de clients et d’institutions ont entre-temps subi des dommages économiques résultant du vol de données. En revanche, selon un entretien avec le journal La Repubblica, la découverte aurait eu lieu en raison de une erreur des criminels qui ont utilisé le malware – qui aurait révélé le butin en ligne par erreur, permettant de l’identifier.

Comment se protéger

Dans ces cas, les meilleures façons de vous protéger sont différentes: ouvrir les pièces jointes aux e-mails uniquement à partir de expéditeurs connus; éviter de télécharger des logiciels dont l’origine est inconnue et surtout utiliser des solutions antivirus pour vérifier les fichiers dans les e-mails et sur les clés USB. Systèmes de authentification à deux facteurs appliquées aux sites et portails bancaires constituent une mesure supplémentaire, souvent activée automatiquement par les banques.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂