Pourquoi En 2020 un Logiciel Espion Est Il Plus Adapté Qu'un Simple Logiciel De contrôle parental

Quand il s’agit de protéger les enfants des dangers d’Internet, c’est souvent le logiciel de contrôle parental qui a la préférence des familles. Pourtant, cet outil est loin d’être le mieux adapté pour ce travail. Après avoir lu cet article, vous comprendrez pourquoi un logiciel espion est un bien meilleur choix.

Les inconvénients d’un logiciel de contrôle parental

Si l’utilisation d’un logiciel de contrôle parental est le premier réflexe de nombreux parents cette solution comporte de nombreux inconvénients. Voici les principales raisons pour lesquelles cette solution n’est plus adaptée pour protéger vos enfants en 2020.

Des fonctionnalités limitées

Le premier problème posé par un logiciel de contrôle parental, c’est qu’il ne dispose que d’une action limitée. Sa seule et unique fonction est d’encadrer l’usage que vos enfants font de leurs écrans.

Cela ne peut se faire que de deux manières. La première consiste à limiter le temps passé à surfer sur le net, à jouer, ou à utiliser son smartphone. Pour ce faire, vous définissez des plages horaires en dehors desquelles toute connexion est impossible. Une autre solution consiste à couper la connexion au bout d’un temps déterminé, ou à envoyer une alerte sur votre portable en cas de dépassement.

Le second moyen d’encadrement offert par un logiciel de contrôle parental consiste à censurer certains contenus. Les programmes vous proposent en général de bloquer une liste de sites définie, ou certains types de contenu (pornographie, violence, etc.).

Le problème, c’est que, tant qu’il reste dans ce cadre, votre enfant peut faire ce qu’il veut sur la toile. Vous ne pouvez pas avoir avec qui il échange sur les réseaux sociaux, ni de quoi il parle, par exemple.

Une solution mal adaptée aux menaces actuelles

Si la surconsommation d’écrans reste un problème préoccupant contre lequel un logiciel de contrôle parental peut aider à lutter, il existe en 2020 d’autres menaces bien plus graves, face auxquelles il n’est d’aucun secours.

Les réseaux sociaux, par exemple, sont devenus le terrain de chasse favori des prédateurs sexuels qui contactent leurs cibles sous de faux profils pour gagner leur confiance. On ne compte plus les histoires tragiques de viols, ou de tentative de viol, dans lesquelles les protagonistes ont fait connaissance sur la toile. L’envoi d’images sexuelles non sollicitées et le cyber-harcèlement font aussi partie des dangers actuels.

Dans un autre registre, Internet facilite aussi l’achat de produits illégaux comme des stupéfiants et les dérives sectaires. Les gourous de tous bords écument la toile à la recherche de victimes influençables à embrigader. Il est alors indispensable de pouvoir agir au plus vite pour éviter le pire.

Le monde réel aussi regorge de dangers qu’il est important de pouvoir prévenir efficacement : absentéisme scolaire dû au harcèlement ou à de mauvaises fréquentations, fugues, mensonge pour pouvoir sortir, autant de situations où un programme de contrôle parental n’est d’aucune utilité.

Une protection facile à contourner

Le dernier inconvénient de ce type de programmes, c’est qu’il est très facile de déjouer leur vigilance. Les adolescents d’aujourd’hui sont particulièrement à l’aise avec les nouvelles technologies, puisqu’ils baignent dans cet univers depuis leur plus tendre enfance.

Il existe une quantité impressionnante de tutoriels et de vidéos expliquant comment contourner la protection des solutions contrôle parental qui circulent sur la toile. Votre enfant ne manquera certainement pas de tomber dessus et d’y avoir recours pour contourner les restrictions imposées à votre insu.

Les avantages d’un logiciel espion

Un logiciel espion permet, quant à lui, de faire face à tous les problèmes que nous venons d’évoquer. Actuellement, selon les avis utilisateurs, le meilleur logiciel espion est Spygate. Voici les raisons qui en font le meilleur choix pour protéger vos enfants.

Un large éventail de fonctionnalités

Un logiciel espion offre un très large éventail de fonctionnalités. La plupart reprennent celles d’un programme de contrôle parental classique, mais vont beaucoup plus loin. Ils permettent de géolocaliser l’appareil sur lequel ils sont installés pour suivre ses déplacements en temps réel. Ils donnent également accès à l’ensemble des SMS, e-mails et messages instantanés échangés sur les réseaux sociaux.

Et ce n’est pas tout ! Vous pouvez aussi programmer une liste de mots-clés qui déclenchent une alerte immédiate avec copie de la conversation lorsqu’ils sont utilisés. Les appels et les messages vocaux peuvent être écoutés ou enregistrés. Autant de fonctions essentielles pour une surveillance parentale efficace.

Une protection active

À la différence d’un logiciel de contrôle parental, un logiciel espion vous permet de suivre son activité en temps réel et de voir la menace arriver. Si une personne lui tient des propos sexuellement explicites, ou l’incite à consommer de l’alcool, vous en serez averti dès le premier message. Idem s’il est victime d’insultes ou de chantage.

Vous pourrez donc instaurer le dialogue sans attendre et réagir tout de suite. La surveillance vous donne aussi la possibilité de vérifier la manière dont la situation évolue en temps réel. Par exemple, s’il vous jure que le harcèlement que vous avez repéré a cessé vous pourrez vérifier en consultant ses pages sur les réseaux

Des réglages modulables

La plupart des logiciels espions proposent plusieurs formules d’abonnement avec un système d’options modulables. Ainsi, vous ne payez que les fonctions que vous utilisez vraiment. De plus, vous pouvez modifier les réglages en fonction de vos besoins pour ne pas exercer une surveillance plus intrusive que nécessaire, ou vous retrouver submergé de données inutiles. Aucun programme de contrôle parental n’offre une telle souplesse d’utilisation.

En 2020 un logiciel espion est une solution bien mieux adaptée qu’un simple logiciel de contrôle parental pour protéger ceux que vous aimez. Ses nombreuses fonctions lui permettent de s’adapter parfaitement aux dangers du monde actuel en exerçant une protection active au quotidien. Totalement modulable, il permet de s’adapter à chaque situation pour trouver le meilleur équilibre entre respect de la vie privée et sécurité.