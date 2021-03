Un journal des modifications Word de 27 pages est la meilleure preuve de la rupture de «  Cyberpunk 2077  » à la sortie

«Cyberpunk 2077» était l’un des jeux les plus attendus en 2020. Cependant, et après d’innombrables retards, le jour du lancement est arrivé et le jeu n’était pas du tout ce que vous attendiez du studio polonais qui a donné vie à la saga. Witcher ». «Cyberpunk 2077» a été cassé sur toutes les plates-formes. Non seulement il y avait des problèmes graphiques et des intelligences artificielles avec un comportement étrange, mais aussi de graves problèmes de performances sur les consoles de la génération précédente et même des blocages qui ont empêché de progresser dans l’histoire.

En bref, «Cyberpunk 2077» est sorti un peu «cassé», si l’on utilise le jargon des joueurs. À tel point que CD Projekt Red a dû monter sur scène pour reconnaître le résultat désastreux des versions console et présenter un calendrier des mises à jour. En janvier, le jeu a reçu le patch 1.1, qui était axé sur l’amélioration de la stabilité, et maintenant le CDPR a présenté tous les détails du patch 1.2. Ce patch inclut une énorme quantité de changements dans le jeu, assez pour remplir 27 pages de Word. Et ce ne sont que les «changements les plus notables».

C’est l’énorme patch 1.2 pour ‘Cyberpunk 2077’

Si nous copions le texte de 8010 mots et on le colle dans Word, on met une taille de 12 points et un espacement de 1.5, le changelog du patch 1.2 n’occupe ni plus ni moins que 27 pages. Pour le contexte, le patch 1.1 contenait 571 mots et faisait trois pages. Si nous parlons des correctifs rapides (hotfix), le plus grand était 1.05, ce qui n’atteint pas mille mots.

Promesse du patch 1.2 corrige un grand nombre de bugs de jeu, en particulier en ce qui concerne les missions et leurs crashs particuliers, améliorer certains bugs graphiques (comme une erreur qui provoquait la téléportation de piétons lors d’un écrasement ou des PNJ qui restaient en forme de T), optimiser les problèmes dans l’interface de l’utilisateur et, surtout, ajoutez des améliorations à la stabilité et aux performances.

En ce sens, CD Projekt Red assure que « dans cette section, les changements qui entrent dans toutes les plates-formes sont analysés, mais beaucoup d’entre eux font une plus grande différence dans les consoles de la génération précédente et dans les machines moins performantes ». Parmi les nombreux changements qui sont cités concernant les consoles, il est expressément mentionné que correction de plusieurs plantages aléatoires de jeu et divers problèmes de performances graphiques.

C’est un énorme patch, le plus gros que le jeu ait reçu à ce jour. Selon Pawel Sasko, Lead Quest Designer pour le jeu, du studio «travaille sans relâche pour fournir une mise à niveau de qualité». Le journal des modifications contemple « seulement les changements les plus notables« , afin que nous puissions avoir une idée de 1) sa taille et 2) le nombre de problèmes que« Cyberpunk 2077 »a traîné depuis son lancement. Rappelons-nous que le lancement de ce patch a dû être retardé en raison de l’attaque informatique dont il a souffert l’étude polonaise récemment.

L’étude n’a pas détaillé la date de sortie du patch ni son poids.. Il a simplement anticipé qu’il arrivera bientôt sur PC, consoles et Google Stadia. Actuellement, «Cyberpunk 2077» a une note mitigée. Sur PC, qui est la plate-forme sur laquelle il brille le plus, il a un score utilisateur de 7,1, tandis que sur PS4 et Xbox One, il a respectivement 3,6 et 4,8.

Plus d’informations | CD Projekt Red