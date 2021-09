Un joueur de poker sur le point de battre le record du monde Twitch et de 2,5 millions de dollars

Un joueur de poker est sur le point de battre un record Twitch alors qu’il recherche le méga prix de la première place des WSOP de 2,5 millions de dollars de GGPoker ce week-end.

Des 4 092 joueurs qui ont commencé le tournoi, Espen Uhlen Joerstad, membre de l’équipe Overbet Express, a atteint la table finale du Main Event à 5 000 €, et pourrait ainsi battre le record d’argent du flux de poker Twitch de 455 000 € établi par le grand joueur de poker Doug. Polk en 2016.

Telle est la bourse énorme pour les WSOP, Joerstad n’a même pas besoin de gagner le tournoi pour être assuré de battre le record, avec une sixième place assez bonne pour sceller sa place dans le livre des records Twitch.

Paiements de la table finale pour le tournoi

Cependant, ayant atteint la table finale, Joerstad a les yeux rivés sur le premier prix et ne néglige aucun effort sur la route de la gloire.

« Il y a aussi un peu de nervosité et d’excitation », a déclaré le Norvégien.

« Ma plus grande table finale avant cela était quelque chose comme 250 000 € et c’est 2,5 millions de livres, donc c’est une grande différence.

« J’ai des pauses pour manger et faire de l’exercice, mais la plupart du temps, je travaille sur la stratégie de la table finale et j’ai une session de plus réservée avec un coach mental et à part ça, je vais juste étudier la stratégie en essayant de me mettre dans un état détendu .

« Ce n’est pas seulement la stratégie à laquelle vous devez vous préparer, c’est le côté psychologique et c’est la plus grande partie, car c’est le plus gros tournoi de ma carrière.

Overbet Express est composé d’un groupe de cinq amis qui se sont rencontrés en jouant au poker, et chaque membre de l’équipe a descendu des outils pour aider Joerstad dans sa quête de record.

« Tous les garçons ont parlé et nous sommes tout aussi nerveux pour lui », a déclaré son coéquipier Henry Kilbane.

« Nous avons tous tout abandonné. Je ne joue à rien cette semaine et il s’agit de s’assurer qu’il se sente aussi à l’aise que possible dans son jeu en regardant les rediffusions de table et en recherchant tous les joueurs et leurs tendances.

« Phillip Blank et moi avons dormi 4/5 heures par nuit ces derniers jours à travailler sur les détails du projet où Espen a travaillé assez dur en laboratoire pendant 14/15 heures par jour, mais en s’assurant il est bien reposé aussi. »

Vous pouvez regarder tout le drame se dérouler sur la page Twitch d’Overbet Express à partir de 17h ce samedi (11 septembre) où l’équipe de Joerstad donnera un aperçu de la grande soirée, avant que l’action ne commence à 18h.