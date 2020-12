Un jeune voyou dit que Lil Wayne ne l’a pas respecté quand ils se sont rencontrés

Lil Wayne et Young Thug ont une histoire intéressante.

Thugger était un suspect dans le shoot em up 2015 du bus de tournée de Wayne. Et puis il y a eu ce temps qu’il a passé environ un an à troller Wayne avec des titres d’albums.

Selon Thug, Wayne l’a commencé quand il ne l’a pas respecté le jour de leur rencontre.

« Mec, ce n-gga a merdé … le premier jour où il ne m’a pas tapé dessus », a dit Thug à Gillie Da Kid de sa rencontre avec Wayne. «M’a essayé. Maintenant, mes pieds me font mal et je suis un vrai stepper. A laissé le pimpin ‘suspendu. Il avait probablement des cœurs chromés.

Ce n’était pas tout:

« Une fois, je lui ai parlé de la façon dont il dap, » continua Thug, indiquant que Wayne était une semaine. «Je me dis: ‘Hé écoute bruh, je ne te touche plus jamais la main. Juste à côté de ça. Je suis un joueur, je suis un vrai joueur et je m’en fous. Rien à propos de moi est une groupie, non rien. Tu m’as inspiré. «

Thug et Wayne n’ont toujours pas la meilleure relation mais ils semblent y travailler.