Un incendie dans l’usine du fabricant de puces Renesas pourrait aggraver la pénurie de semi-conducteurs pour les constructeurs automobiles

Un incendie dans une usine appartenant au fabricant de puces japonais Renesas pourrait aggraver la pénurie mondiale actuelle de semi-conducteurs qui a particulièrement entravé la production automobile. La société, qui fabrique des puces pour Toyota, Nissan et Honda, s’attend à ce que la production de l’un des bâtiments de son usine Naka à Hitachinaka soit interrompue pendant un mois. Les parts des trois constructeurs automobiles ont chuté entre 2% et 3% lundi. Renesas, basé à Tokyo, a déclaré que le feu s’était déclaré lorsque certains équipements avaient surchauffé et se sont enflammés, bien que l’on ne sache pas ce qui l’a causé. Il n’y a pas eu de blessés ni de dommages au bâtiment.

Renesas a déclaré que les deux tiers des produits fabriqués dans le bâtiment pourraient être fabriqués ailleurs, bien que « en raison de la récente augmentation de la demande de semi-conducteurs, la situation ne permet pas à tous les produits d’être immédiatement produits en alternance. »

Séparément la semaine dernière, Nissan a déclaré qu’il arrêtait temporairement la production dans les usines de Smyrna, au Tennessee; Canton, Mississippi; et à Aguascalientes, au Mexique, en raison de la pénurie de copeaux.

Volkswagen et Fiat Chrysler (aujourd’hui Stellantis) disent également avoir été affectées par la pénurie et obligées de retarder la production de certains modèles afin de maintenir d’autres usines en marche.

La pénurie de puces, combinée à une tempête hivernale en février, a également récemment contraint Ford à construire des camionnettes F-150 sans ordinateur. La société a déclaré que les collectes seraient conservées dans les usines pendant «un certain nombre de semaines», puis expédiées aux concessionnaires une fois que les ordinateurs seraient disponibles et que les contrôles de qualité seraient effectués.

Les responsables de l’industrie affirment que les entreprises de semi-conducteurs ont détourné la production vers l’électronique grand public lors du pire ralentissement des ventes d’automobiles du COVID-19 au printemps dernier. Les constructeurs automobiles mondiaux ont été contraints de fermer des usines pour empêcher la propagation du virus. Lorsque les constructeurs automobiles se sont rétablis, il n’y avait pas assez de puces alors que la demande d’électronique personnelle a explosé.

