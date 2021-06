Un homme reconnu coupable de viol s’enfuit en Californie et simule la mort

Le violeur condamné, Kim Avis, 57 ans, a été reconnu coupable de 14 chefs d’accusation après avoir attaqué des femmes en Écosse, puis s’être enfui en Amérique pour simuler sa propre mort.

Avis, un commerçant de marché bien connu d’Inverness, devait être jugé en mars 2019, mais s’est plutôt enfui en Amérique sous caution.

Au cours des 11 années de crimes sexuels d’Avis dans les Highlands écossais, il s’est attaqué à deux filles et deux femmes, avec des accusations allant de 2006 à 2017.

Les crimes d’Avis comprenaient le viol de trois de ses victimes, la tentative de viol de l’une des trois et l’agression sexuelle de sa quatrième victime. Lors de son premier procès, Avis a déclaré aux jurés que les accusations étaient « dégoûtantes » et « fausses et inventées ».

Alors qu’Avis était en liberté sous caution, il s’est envolé pour Los Angeles sous le nom de Ken Gordon-Avis le 16 février 2019.

Après avoir passé neuf jours en Californie, il a été porté disparu par son fils de 17 ans après s’être baigné le soir à Monastery Beach à Carmel, en Californie.

La plage du monastère est connue pour le ressac dangereusement fort de son eau et ses conditions de surf incroyablement élevées.

Les nombreux décès de nageurs et de plongeurs sur la plage lui ont valu d’être surnommée « plage mortuaire ».

La disparition d’Avis a provoqué une recherche de trois jours sur le rivage et l’eau par les autorités qui n’étaient pas au courant des antécédents d’Avis à l’époque. Une équipe de plongeurs, un drone et les garde-côtes ont passé au peigne fin la zone, mais n’ont pas pu localiser Avis.

L’effort a été dirigé par le bureau du shérif du comté de Monterey, dirigé par le commandant Derrel Simpson. Simpson a déclaré qu’un de ses officiers, le sergent David Murray, avait l’impression que quelque chose n’allait pas à propos de la disparition.

Grâce à une enquête plus approfondie, le bureau du shérif a découvert qu’Avis avait semblé emporter tous ses effets personnels avec lui lors de sa baignade, y compris son passeport. Le bureau du shérif a appris que le père et le fils avaient séjourné dans des hôtels de la région pour faire de la randonnée et du camping, bien qu’ils n’aient pas d’équipement de randonnée.

Murray a également découvert que l’hôtel où Avis et son fils auraient séjourné n’avait aucune trace d’eux en tant qu’invités.

Après que les autorités du comté de Monterey ont contacté des proches d’Avis en Écosse, elles ont appris qu’Avis faisait face à des accusations d’agressions sexuelles contre des femmes et des filles dans leur pays.

Après avoir reçu cette information, l’affaire a été confiée aux US Marshals Services, le département chargé de capturer les criminels recherchés.

Le bureau du shérif de Monterey a travaillé avec les US Marshals et les autorités écossaises tout au long des mois qui ont suivi l’acte de disparition d’Avis dans le but d’arrêter Avis et d’obtenir un mandat d’extradition.

Ils ont découvert qu’Avis avait utilisé un faux nom pour entrer aux États-Unis, et ils ont découvert que son compte bancaire avait été consulté dans le Colorado après sa disparition en Californie.

Selon le commandant Simpson, la plus grande information qu’ils ont reçue a été l’observation d’Avis au volant d’une camionnette Ford blanche dans la région de Big Sur en Californie.

Cinq mois après sa disparition en février, les autorités ont retracé Avis à Colorado Springs, Colorado. Après avoir été retrouvé à 1 300 miles de son dernier emplacement connu, Avis a été arrêté et renvoyé en Écosse.

Avis a finalement été jugé vendredi par la Haute Cour d’Édimbourg, où il a été reconnu coupable de 13 infractions de viol, tentative de viol, agression sexuelle et indécence. Il a également été reconnu coupable de ne pas avoir comparu devant le tribunal le 11 mars 2019.

Au cours de son procès, le juge Lord Sandison a déclaré à Avis : « Vous vous êtes alors enfui avant que les US Marshals, peu convaincus que vous soyez mort, ne vous ont retrouvé dans le Colorado. »

Sandison a poursuivi en expliquant qu’il était au courant du passé d’Avis en tant que commerçant de rue et, comme il le comprenait, Avis avait même reçu « une sorte de prix de bon citoyen ».

Cependant, le juge a également déclaré qu’Avis avait une autre facette. L’auteur d’un rapport de fond écrit sur Avis l’avait décrit comme ayant une « personnalité dominante et dominante ».

Avis a été condamné à 12 ans de prison pour les crimes sexuels qu’il avait commis, ainsi qu’à trois ans pour ne pas avoir comparu devant le tribunal.

L’avocat de la défense d’Avis, Lorenzo Alonzi, a déclaré qu’Avis continue de nier les accusations et les considère comme « une tragédie pour la vérité et la justice ».

Avis, qui était déjà un délinquant sexuel enregistré, restera sur la liste indéfiniment.

Livvie Brault est une écrivaine qui couvre l’amour de soi, le divertissement, l’actualité et les relations.