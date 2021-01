Un homme pleure alors qu’il se réunit avec sa femme décédée grâce à la réalité virtuelle

Les Tendances d'Emma Pochon Ki C Ki se Shampouine avec un Shampoing Solide ?

Dans la tendance anti-gaspi et zéro déchets, Les Tendances d'Emma ont créé le Pochon Ki C Ki se Shampouine pour conserver vos shampoings solides. Sa composition imperméable et respirante protège votre shampoing solide et il séchera en toute tranquillité. Écologique et économique, fini les shampoings solides