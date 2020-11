Un homme gay remporte une contestation judiciaire pour utiliser la plaque d’immatriculation «  QUEER  »

Le département des véhicules automobiles de Californie (DMV) a perdu la bataille juridique (Justin Sullivan / )

Un homosexuel de Californie a remporté une contestation judiciaire concernant son droit d’utiliser la plaque d’immatriculation de la voiture QUEER, après que des responsables ont fait valoir qu’elle devrait être interdite car elle pourrait offenser.

L’ingénieur en informatique, musicien folk et producteur de disques Amrit Kohli, propriétaire du label de musique Queer Folk Records, avait demandé la plaque d’immatriculation personnalisée inhabituelle.

Bien que la plaque reflète à la fois sa sexualité et le nom de son entreprise, elle a été rejetée par le California Department of Motor Vehicles au motif qu’elle «peut être considérée comme insultante, dégradante ou exprimant un mépris pour un groupe ou une personne spécifique».

Après une contestation judiciaire, le juge de district américain Jon Tigar, de San Francisco, a déclaré mardi 24 novembre que les règles relatives aux plaques d’immatriculation enfreignaient la liberté d’expression protégée par la Constitution.

Le juge a écrit: «L’interdiction de la Californie sur les configurations de plaques d’immatriculation personnalisées« qui peuvent porter des connotations offensantes pour le bon goût et la décence »constitue une discrimination du point de vue.

«Kohli, qui s’identifie comme gay et établi Queer Folk Records et le label de musique Queer Folk – qui est une marque déposée par le United States Patent and Trademark Office – décrit son ‘effort pour récupérer le mot queer… pour vider sa force dénigrante’.

«La décision du DMV selon laquelle QUEER ‘peut être considéré comme insultant, dégradant ou exprimant un mépris pour un groupe ou une personne spécifique’ et donc ‘peut être considéré comme offensant’ reflète à la fois l’évaluation d’un point de vue – une évaluation qui peut être correcte ou non, selon le contexte – et l’effet de la réglementation des idées défavorables qui offensent. »

QUEER n’est pas la seule plaque d’immatriculation californienne rejetée.

Le défi de Kohli a été présenté aux côtés de plusieurs autres contestations de refus de plaque d’immatriculation.

Ils incluent le vétéran militaire Paul Ogilvie, à qui on a refusé la plaque d’immatriculation OGWOOLF reflétant «son surnom militaire, OG, et son intérêt de longue date pour les loups» parce que cela était considéré comme lié à un gang.

De même, un fan du groupe Slayer s’est vu refuser la plaque d’immatriculation SLAAYRR, tandis que le fanatique de motos Ducati, Andrea Campanile, s’est vu refuser DUK NA pour des motifs d’obscénité.

La décision s’appuie sur une décision de la Cour suprême de 2017 dans le cas du groupe de rock américano-asiatique The Slants, qui s’est vu initialement refuser l’enregistrement de sa marque au motif que «slants» est largement considéré comme une insulte raciale.

L’avocat Wen Fa de la fondation libertaire Pacific Legal a déclaré: «C’est un grand jour pour nos clients et les 250 000 Californiens qui cherchent à exprimer leurs messages sur des plaques d’immatriculation personnalisées chaque année.

«Les interdictions vagues du discours offensant permettent aux bureaucrates d’injecter leurs préférences subjectives et de saper l’état de droit.»

Le DMV a déclaré qu’il réexaminerait la décision.