Un homme est resté terrifié après avoir installé la caméra alors que la fenêtre s’ouvrait toujours la nuit

Il a poursuivi en ajoutant: « Le loquet de la fenêtre apparaît, effrayant rien que de voir cela. Et puis la fenêtre … s’ouvre. Assez rapidement en fait. Elle n’a pas claqué, elle est restée ouverte. »

La scène du programme a été publiée sur TikTok où elle a depuis été regardée plus de 760 000 fois et a obtenu plus de 44 000 likes.