Un homme essaie d’embrasser le père de Jake et Logan Paul et ça ne se termine pas bien

Cela a fait l’objet d’un bâillon de plusieurs mois par Youtuber JaackMaate, qui a voyagé jusqu’en Amérique du Royaume-Uni pour embrasser Greg Paul – le père de ses collègues stars de YouTube Logan et Jake Paul.

La star de Youtube, qui compte plus de 1,4 million d’abonnés sur sa chaîne, s’est inspirée de la quête après avoir vu la vidéo virale de Jake Paul d’un concours de baisers entre lui et son père.

Le clip in-no-way-effrayant implique Jake, son père Greg et un copain se disputant pour savoir qui est le meilleur embrasseur.

Assez facilement, ils trouvent un participant disposé à les juger et, après lui avoir bandé les yeux, ils se relaient chacun pour l’embrasser – avec le choc que Greg Paul est choisi comme le meilleur embrasseur des trois.

Par la suite, JaackMaate a tenu à faire sa propre expérience de ce à quoi pourrait ressembler un baiser du vieux Greg, allant jusqu’à se rendre à Miami pour essayer d’obtenir la permission de Jake, Logan et même l’ex-femme de leur père.

Malgré l’approbation de Jake, Logan, de son ex-femme et même du promoteur de boxe Eddie Hearn, quand il s’agissait de demander à l’homme principal lui-même, Jaack a été violemment repoussé.

Les dépliants ont été accueillis avec enthousiasme par les fans, ainsi que par Hearn – et même la maman de Jake et Logan, Pam. Le compagnon Youtuber KSI était là aussi et a chaleureusement donné son approbation.