Un homme bisexuel condamné à payer des dommages-intérêts à son ex-femme pour avoir «  caché  » sa sexualité

Un homme bisexuel a été condamné à payer des milliers de dollars pour avoir « trompé » son ex-femme (Envato)

Un homme bisexuel a été condamné à payer des dommages émotionnels et économiques à son ex-femme pour le crime supposé de cacher sa sexualité.

Dans une affaire qui résume parfaitement le problème de l’effacement des préjugés, l’avocat espagnol Javier Vilalta a été accusé d’avoir dissimulé son «homosexualité» à son ex-femme, dont il s’était séparé à l’amiable en 2009.

Le couple était marié depuis trois ans, mais avait eu une relation de 16 à 34 ans, période pendant laquelle le sens de Vilalta de sa sexualité a commencé à changer.

«Quand je me suis marié, j’étais hétérosexuel, je veux que ce soit très clair. C’est ce que j’ai ressenti », a-t-il dit El Salto. «À la suite de mon divorce, j’avais des doutes sur ma personnalité et avec un thérapeute, j’ai découvert que j’étais bisexuelle. Et je l’ai dit à mon ex-femme en 2016. »

La femme n’a décidé d’intenter une action en justice qu’une décennie après le divorce lorsque des amis communs lui ont dit lors d’un dîner que Vilalta avait «toujours été homosexuelle».

Elle a déclaré au tribunal qu’elle ne l’aurait jamais épousé si elle avait eu connaissance de sa «vraie sexualité», alléguant que son ex-mari l’avait utilisée «comme refuge social» pour cacher sa sexualité.

Elle a demandé l’annulation de leur syndicat et 10 000 € en compensation de la tromperie. Son procès n’a même pas envisagé la possibilité qu’il soit bisexuel.

L’avocat de Vilalta a soutenu qu’il n’avait jamais induit sa femme en erreur et que sa sexualité ne devait pas et ne l’empêcherait pas d’avoir une relation avec une femme.

«Même si nous admettons que Javier était dans une relation avec un homme dans le passé, dans tous les cas, il n’y a aucune raison pour qu’une personne bisexuelle ne puisse pas avoir un mariage heureux», a soutenu l’avocat.

Malheureusement, le juge s’est prononcé contre lui et lui a ordonné de payer à son ex-femme 1 000 € pour chaque année de mariage – un total de 3 000 €.

« Le procès a été honteux et la sentence a été une gifle », a déclaré Vilalta. Il est frustré que le juge n’ait pas semblé prendre sa sexualité au sérieux ou considérer comment l’orientation sexuelle peut évoluer avec le temps.

«Il y a beaucoup de preuves à ce sujet, comme le Kinsey [scale] ce qui montre très clairement que votre sexualité se forme à partir du moment où vous êtes né », a-t-il déclaré.

Plus que cela, il est préoccupé par le précédent juridique que son cas crée, suggérant que de nombreuses personnes queer «ont maintenant peur de sortir du placard» après avoir eu des relations hétérosexuelles.

«La gravité de cette situation est que nous assistons à un procès moral, qui viole plusieurs droits fondamentaux de passage», a-t-il déclaré. El Pais. «Le fait que le procès ait eu lieu montre qu’il n’y a ni liberté ni égalité sexuelle et que l’homosexualité ou la bisexualité peuvent être sanctionnées.

Sa préoccupation est partagée par l’assistante sociale et sociologue Ferran Senent, spécialiste de l’égalité et de la diversité. «C’est un procès public sur l’orientation sexuelle d’une personne», a-t-il déclaré.

« [It sends] un message à toute personne en dehors de l’hétérosexualité: «Cachez-vous car à l’avenir, ils pourront vous juger, car votre vie privée n’est pas la norme.»