Un homme arrêté par UP ATS pour avoir acheté des armes à feu, des cartouches contenant de faux documents

L’ATS de l’Uttar Pradesh a arrêté samedi un homme, accusé d’avoir acheté des armes et des cartouches à l’aide de faux documents et de licences d’armes, à Jharkhand, a indiqué la police.

Selon un communiqué publié par l’UP ATS, Rajkishore Rai a été arrêté à Deoghar dans le Jharkhand. Il portait une récompense en espèces de Rs 50 000.

Appartenant à Hapur dans l’UP, Rajkishore résidait actuellement à Munger de Bihar et était recherché par le poste de police ATS à Lucknow.

Au cours de l’enquête, il a été constaté que des armes et des cartouches avaient été vendues par certains armuriers de Kanpur en utilisant des documents et des licences falsifiés.

L’accusé avait acheté quatre fusils de calibre .315 (Indian Ordnance Factory) avec 40 cartouches, un pistolet DBBL de 12 calibres avec 10 cartouches de Purvanchal Gun House et AK Niyogi & Co. Kanpur sur les licences d’armes produites au nom et à l’adresse d’autres gens.

