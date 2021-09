Un homme américain devient viral pour sa critique honnête d’une viande britannique

Un Américain est devenu une célébrité locale sur TikTok après avoir distribué des critiques honnêtes sur la cuisine britannique classique – en particulier, la célèbre viande à la découpe. Découvrez-le ci-dessous :

Donc, si vous vous êtes déjà demandé ce que quelqu’un nommé « Mr Miami » fait d’une viande traditionnelle anglaise, c’est maintenant votre chance de le découvrir.

Bien sûr, M. Miami n’est pas son vrai nom – il s’appelle en fait Nick Alexander – et bien qu’il ait vécu aux États-Unis pendant une grande partie de sa vie, sa mère est anglo-jamaïcaine, il a donc déjà fait le voyage à Blighty et en revient quelques-uns fois avant.

À tel point qu’il semble que le natif des États-Unis passe la majorité de son temps à Wolverhampton, selon ses comptes sur les réseaux sociaux.

Voici M. Miami. Crédit : Instagram/@mr.miamiuk

Néanmoins, malgré tous nos efforts, la cuisine britannique a souvent une réputation quelque peu… discutable dans le reste du monde, Nick a été déterminé à voir de quoi il s’agit.

La découpe Nickelodeon à Wolverhampton a été l’une de ses étapes les plus mémorables de son voyage culinaire, et à en juger par sa réaction dans la vidéo virale, elle semble avoir dépassé les attentes.

« En ce qui concerne la nourriture, le consensus commun aux États-Unis est que la nourriture britannique n’est pas excellente, alors je suis venu avec des assaisonnements en m’attendant à ce que la nourriture soit fade », a déclaré Nick à 45secondes.fr l’année dernière.

« Ce qui m’a poussé à dire que c’était comme un dîner de Noël, c’était la dinde et la farce, mais par rapport à notre dîner de Noël à la maison, c’était une assiette pour un enfant de 10 à 13 ans si je suis honnête.

« Mais ce n’est pas aussi grave que je le pensais. Je pense que nous aimons beaucoup nos sauces et arômes artificiels en Amérique, si je suis honnête. Ici, vous aimez tous les choses un peu plus simples, je pense. »

Eh bien, nous l’avons, les gars! Nous avons officiellement été surclassés de « mauvais » à « pas aussi mauvais que je le pensais ». Continuons à gravir cette échelle !

Crédit : TikTok/@mr.miami_uk

Il a poursuivi : « J’ai commencé à documenter [the meals] au hasard, si je suis honnête. Mon amie Rosalie à Miami me demande toujours à quoi ressemble la nourriture quand ils viennent me rendre visite, alors elle a en quelque sorte déclenché l’idée.

« La nourriture britannique a toujours mauvaise réputation, alors j’ai décidé qu’au lieu de mettre en évidence le négatif, je mettrais en évidence le positif et nous y sommes. »

Depuis sa sortie, la vidéo de carvery a été visionnée plus d’un million de fois et a accumulé plus de 300 000 likes, ce qui, selon Nick, dépasse ses attentes les plus folles.

« La réponse en ligne a été écrasante », nous a-t-il dit, « je ne m’attendais pas à ce qu’elle devienne virale comme elle l’a fait. »

« J’ai même commencé à collecter des fonds pour les sans-abri parce que ce qui me passionne vraiment, c’est d’aider les gens et parce que j’étais sans-abri auparavant. »

Nick a sollicité des suggestions d’autres endroits pour manger de la part de ses abonnés sur TikTok et Instagram, mais dit qu’il a déjà verrouillé ses deux prochains repas; annonçant qu’il voulait essayer une tarte et purée classique de Londres, mais aussi manger au sommet de The Shard.

Crédit : TikTok/@mr.miami_uk

Deux expériences très différentes à coup sûr, mais nous attendons toujours de savoir comment il gère la soirée curry au Spoons local.