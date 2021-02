Un gigantesque iceberg de 1270 km2 vient de se séparer de l’Antarctique: c’est la faille d’un kilomètre qui l’a provoquée

Ce n’est pas une surprise, pendant des années, les chercheurs ont examiné de près une énorme faille qui s’était formée sur la plate-forme de glace de Brunt en Antarctique. Le résultat de cette fissure est devenu une réalité le 26 février, lorsque la fissure a atteint son entier un gigantesque bloc de glace de plus de douze cents kilomètres carrés.





L’iceberg formé, qui a été baptisé A74, Il a un total de 1270 kilomètres carrés selon les données satellitaires et 150 mètres d’épaisseur. Bien qu’il soit gigantesque, ce n’est pas le plus grand, ces derniers mois, nous avons en fait été très conscients de l’iceberg A67 et de la façon dont il a navigué et s’est désintégré dans le sud de l’océan Atlantique.

Carte de la plate-forme de glace de Brunt.

Les chercheurs du British Antarctic Survey ont examiné de près ce nouvel iceberg et son évolution. Bien qu’une partie de ses actions puisse être prédite, étant un élément flottant et dépendant des courants marins, on ne sait pas tout à fait ce qui lui arrivera. Vous pouvez vous retrouver coincé ou bien vous pouvez commencer à naviguer s’éloignant de la plate-forme de glace.

En novembre de l’année dernière, l’énorme fissure est apparue pour la première fois qui a causé la naissance de l’iceberg. Depuis lors, elle a été scrutée pour voir si elle s’est finalement complètement séparée. Selon le British Antarctic Survey, certains jours, la fissure s’étendait jusqu’à un kilomètre de longueur. Ils ont récemment enregistré une vue aérienne de l’énorme faille:

Survivre sur une banquise brisée

Bien que la naissance de l’iceberg puisse sembler inquiétante, elle n’était pas inattendue. Des fissures apparaissent sur la plate-forme de glace Brunt depuis des années. C’est une plate-forme qui, comme beaucoup d’autres en Antarctique, fracasse. Les mouvements de ces morceaux de glace sont imprévisibles, il est donc préférable de les surveiller de près, surtout si des humains sont à proximité.

Y a-t-il des humains à proximité? Il y a. C’est précisément sur le plateau de glace Brunt la base de recherche scientifique du British Antarctic Survey. Ces dernières années, des chercheurs britanniques ont décidé de prendre des précautions. C’est pourquoi ils ont déplacé la base de 32 kilomètres au total pour s’éloigner de la fissure.

Les bases de recherche en Antarctique sont généralement modules faciles à transporter grâce aux jambes avec des skis qu’ils ont. Avec un tracteur et une remorque, la base a été déplacée vers un endroit plus stable en 2016. Selon le British Antarctic Survey, ils surveillent en permanence la plate-forme avec des données satellitaires de la NASA et de l’ESA, ainsi qu’avec des instruments GPS placés à différents points dans la zone. Avec toutes ces données, ils peuvent savoir avec une plus grande sécurité s’il est temps de se déplacer avant de flotter au milieu de l’océan.

Via | LiveScience