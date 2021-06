Un garçon se fait brûler par du ciment humide dans de rares cas

Un garçon de 7 ans qui a accidentellement reçu du ciment mouillé sur la tête et le torse s’est retrouvé aux urgences après que le mélange de ciment lui a brûlé peau , selon un nouveau rapport.

Un membre de la famille mélangeait et versait du ciment lorsque le garçon, qui jouait à proximité, marchait sous le distributeur de ciment humide, selon le rapport publié le 2 juin dans Le Journal de la médecine d’urgence .

Un peu plus tard, le garçon a ressenti une douleur brûlante et sa peau a rougi. Il a été emmené dans un établissement de santé, où le personnel a lavé sa peau avec une substance organique appelée polyéthylène glycol. Ensuite, il a été transféré au Vanderbilt University Medical Center à Nashville, Tennessee, pour évaluer si ses brûlures nécessitaient un traitement supplémentaire.

Là, les médecins ont noté que le garçon avait des brûlures superficielles – ou des brûlures au premier degré – sur la tête, le cou et le torse, selon les auteurs, de l’Université Vanderbilt. Ils ont également constaté que le mélange de ciment n’avait pas été complètement lavé – des particules visibles s’accrochaient encore à sa peau et à ses cheveux.

Le ciment humide ne doit jamais être laissé sur la peau très longtemps – la substance peut provoquer de graves brûlures chimiques.

C’est parce que le ciment est principalement composé d’oxyde de calcium composé, et lorsqu’il se mélange avec de l’eau, il devient très basique ou alcalin, ce qui signifie qu’il a un pH élevé, selon le Centre antipoison de la capitale nationale . Le pH d’une substance est mesuré sur une échelle de 0 à 14 — les substances à faible pH sont acides, tandis que les substances à pH élevé sont alcalines. Le ciment humide peut avoir un pH aussi élevé que 14, selon les auteurs.

Le contact avec du ciment humide ne provoque pas immédiatement une brûlure chimique, mais si quelqu’un a un contact prolongé avec le matériau (par exemple, s’il s’agenouille dans du ciment pendant qu’il le verse), ou si le matériau est laissé sur la peau pendant une longue période , cela peut provoquer des brûlures. Le délai moyen entre l’exposition au ciment humide et les signes d’une brûlure est de six heures, selon les auteurs. En raison de ce délai, les gens peuvent ne pas se rendre compte que le ciment a causé leur brûlure.

« Le ciment humide est souvent une cause mal reconnue de brûlures alcalines », ont écrit les auteurs de l’étude. Et lorsqu’il est reconnu, les médecins voient le plus souvent ce type de blessure chez les adultes qui ont travaillé avec du ciment. Les brûlures de ciment humide sont rarement observées chez les enfants, ce qui rend le cas actuel unique, ont déclaré les auteurs.

Le traitement consiste à laver la peau avec de grandes quantités d’eau pour enlever le ciment humide, ont déclaré les auteurs. Les médecins utilisent parfois d’autres solutions, y compris le polyéthylène glycol, pour laver la peau, mais rien ne prouve qu’il s’agisse de meilleures alternatives à l’eau, ont déclaré les auteurs. Si les brûlures sont suffisamment graves, les patients peuvent avoir besoin d’une intervention chirurgicale. Dans le cas présent, la peau du garçon a été irriguée avec de l’eau jusqu’à ce que tout le ciment soit complètement enlevé. Ensuite, il a été évalué par un spécialiste des brûlures, qui a déterminé que le garçon n’avait pas besoin de traitement supplémentaire. « Heureusement, le patient impliqué dans ce cas a été décontaminé suffisamment tôt et aucune intervention chirurgicale n’a été nécessaire », ont écrit les auteurs. Il est sorti de l’hôpital et s’est complètement rétabli, ont-ils déclaré.

