Un film inconnu reporté encore à février 2022

Sera le Inexploré film est-il jamais sorti? Vous devez le supposer à un moment donné, mais nous sommes à court de doigts pour compter combien de fois le projet a été retardé maintenant. Donc, oui, l’adaptation grand écran de Nathan Drake vient d’être repoussée une fois de plus – cette fois au 22 février 2022. Tel que rapporté par Deadline, ce n’est qu’un des nombreux retards confirmés par Sony. D’autres incluent Peter Rabbit 2: The Runaway et Ghostbusters: l’au-delà.

Il est évident que la pandémie de coronavirus est la raison de tout cela. Les cinémas du monde entier sont fermés ou ne sont pas fréquentés en masse comme avant, mais certains services de streaming tels que HBO Max offrent une alternative intéressante aux sociétés de cinéma. Il semble que Sony attendra l’ouverture des cinémas avant Inexploré libère enfin. En attendant, il y a toujours les quatre photos prises sur le plateau du film à regarder.