Un film inconnu est comme Indiana Jones et James Bond avaient un bébé, dit Tom Holland

Alors que Tom Holland a rencontré un grand succès en jouant le rôle de Peter Parker alias Spider-Man dans le MCU, l’acteur devrait ensuite faire la une d’une autre franchise potentiellement massive, le live-action. Inexploré film basé sur la série de jeux vidéo la plus vendue. Holland, qui joue le rôle principal de Nathan Drake dans le film, a décrit son personnage comme un croisement entre Indiana Jones et James Bond dans une récente interview.

« Je pense que la façon la plus simple de décrire le film sans le dénigrer en aucune façon est comme si Indiana Jones et James Bond avait eu un bébé, ce serait Nathan Drake. C’est ainsi que je continue de décrire le film. «

Il est intéressant que Tom Holland décrit Nathan Drake comme une partie de Bond. Dans le passé, l’acteur a exprimé le désir de jouer James Bond dans un futur film. Bien que ce choix de casting semble long à ce stade, en attendant, la Hollande peut gratter cela James Bond démanger avec Inexploré. L’acteur a également parlé du tournage bourré d’action pour Inexploré, ce qui était plus difficile pour lui que de faire Homme araignée films.

« C’était une expérience incroyable. C’était en fait beaucoup plus un défi que je ne le pensais. C’est un type de film de franchise très, très différent de ce à quoi je suis habitué … Jouer à Peter Parker, c’est un peu comme jouer. une version de moi-même, seulement un peu plus jeune, et jouer à Nathan Drake, c’est jouer quelqu’un que je ne suis pas du tout, et évidemment plus âgé que moi. Mais au fur et à mesure que le processus se déroule, c’était très amusant, j’ai vraiment apprécié. Je fait quelques cascades dans ce film dont je suis extrêmement fier. «