Un film et un jeu télévisé Rubik’s Cube se déroulent

Un film et un jeu télévisé Rubik’s Cube sont en route depuis Hyde Park Entertainment Group et Endeavour Content d’Ashok Amritraj. Le puzzle emblématique a été inventé et introduit en 1974 par le sculpteur et professeur d’architecture hongrois Erno Rubik. Il s’appelait à l’origine le Magic Cube et Rubik a eu l’idée alors qu’il travaillait pour le département de design d’intérieur de l’Académie des arts appliqués et de l’artisanat de Budapest. On pensait à l’origine que le puzzle avait été inventé pour aider les élèves à comprendre les objets 3D, bien que ce soit un résultat non intentionnel.

Erno Rubik a à l’origine inventé le Rubik’s Cube pour résoudre un problème structurel consistant à déplacer les pièces indépendamment sans que tout le mécanisme ne s’effondre. Ce n’est que lorsqu’il a essayé de reconstituer l’invention qu’il s’est rendu compte qu’il avait fait un jeu de puzzle. Le prochain Rubik’s Cube Le film portera sur le jouet du professeur Erno Rubik et sur la façon dont il est devenu un phénomène de la culture pop dans les années 1980 et au-delà.

Hyde Park développe également un Rubik’s Cube jeu télévisé avec Glassman Media (Le mur), une société de contenu Endeavour. Le jeu télévisé sera produit par Ashok Amritraj et Andrew Glassman de Glassman Media. On ne sait pas sur quoi la série se concentrera spécifiquement, mais on pourrait facilement le voir comme une compétition pour savoir qui peut résoudre le puzzle le plus rapidement. Des gens du monde entier s’affrontent chaque année pour voir qui peut résoudre le cube le plus rapidement, certaines personnes étant capables de le comprendre en 10 secondes ou moins. Des « speedcubers » amateurs et professionnels du monde entier s’affrontent depuis 2018, « luttant pour avoir la chance de prouver leurs compétences lors de la finale du championnat du monde Rubik’s Cube à Boston ».

Ashok Amritraj déclare: «J’ai eu un lien personnel et nostalgique avec le Rubik’s Cube depuis mes débuts en Inde. « Il a poursuivi en disant: » Je suis ravi de m’associer à Endeavour Content et Rubik’s / Smiley et j’ai hâte de créer un univers Rubik’s merveilleux et complexe. « Depuis l’invention du Rubik’s Cube, de nombreux 3D des énigmes ont suivi, ce qui a gardé l’original emblématique aux yeux du public pendant près de 50 ans. gardiens de la Galaxie L’acteur Chris Pratt est devenu viral en 2020 après avoir prouvé qu’il pouvait résoudre le puzzle en moins d’une minute.

Graham Taylor, co-président d’Endeavour Content, déclare: «Le Rubik’s Cube est une marque iconique et familiale. En partenariat avec Hyde Park, nous sommes impatients de créer du contenu de films, de télévision et de jeux télévisés pour un public mondial. « Comme pour les autres projets avec la franchise, Endeavour et Ashok Amritraj n’ont pas révélé ce que l’avenir nous réserve au-delà du film et du jeu télévisé. En en attendant, il serait peut-être bon que les « speedcubers » commencent à s’entraîner pour une place possible dans le prochain jeu télévisé. The Wrap a été l’un des premiers points de vente à faire un rapport sur le Rubik’s Cube film et jeu télévisé.

Sujets: Rubiks Cube