Un film «  Avengers  » entièrement féminin pourrait se produire, mais certains fans sont sceptiques

L’univers cinématographique Marvel essaie toujours de trouver des moyens d’être plus inclusif. Dans sa prochaine phase de films, il cherche à mettre en valeur plus de personnes de couleur. Il cherche également à impliquer davantage de femmes dans des rôles plus importants.

Une femme qui fait déjà partie de l’univers a exprimé son intérêt pour un film d’équipe des Avengers entièrement féminin. Bien que ce soit sans aucun doute un grand succès au box-office, il y a des fans qui pensent que ce n’est peut-être pas la bonne décision. Voici pourquoi certains sont un peu sceptiques quant à l’idée.

Les femmes dans le MCU jusqu’à présent

Il y a eu beaucoup de femmes dans le MCU, mais les alignements des Avengers ont fortement biaisé les hommes. Jetez un œil à la gamme originale des héros les plus puissants de la Terre dans le MCU:

Thor

Homme de fer

Capitaine Amérique

Oeil de faucon

Veuve noire

La saga Infinity a vu encore plus de femmes entrer dans l’équipe, mais jusqu’à présent, il n’y a eu qu’un seul membre officiel non masculin. Il y a cependant des raisons importantes de penser que cela se terminera assez bientôt.

La présence émergente des femmes super-héros dans le MCU

Le MCU a été en quelque sorte un club de garçons jusqu’à présent. Cela devrait changer considérablement. Une séquence clé dans Avengers: Fin de partie a vu de nombreuses femmes héros du film se remettre le gant Infinity. Cela ressemblait à un passage de la torche. Alors que Marvel entre dans sa phase suivante, les femmes devraient jouer un rôle encore plus important dans la série.

Veuve noire, qui sortira l’année prochaine, sera le premier film Marvel dans lequel une femme est la seule tête d’affiche. Thor: l’amour et le tonnerre verra Jane Foster de Natalie Portman assumer le rôle de Thor. Lorsque Chadwick Boseman est décédé tragiquement plus tôt cette année, de nombreux fans ont réclamé que Shuri assume le rôle de Black Panther. Et Wandavision sur Disney + devrait présenter une femme dans l’un des deux rôles principaux.

En termes simples, l’avenir du MCU est résolument féminin. Mais jusqu’où cela ira-t-il? Y aura-t-il un film d’équipe entièrement féminin? Certains fans ne sont pas si sûrs que cela fonctionnerait.

Pourquoi certains fans sont sceptiques à l’égard d’un film Avengers entièrement féminin

Les fans de MCU sont allés à Reddit pour parler des commentaires de Letitia Wright selon lesquels elle voulait se battre aux côtés de Captain Marvel dans un film Avengers entièrement féminin. Ils étaient en conflit sur ce sentiment. D’une part, ils aiment les personnages qui seraient inévitablement présentés dans un Avengers entièrement féminin. D’un autre côté, cela semblerait quelque peu condescendant. Un fan l’a mieux dit:

«Tant qu’il y a une raison organique pour qu’il y ait un groupe entièrement féminin. Je ne veux pas que toutes ces héros féminines soient entraînées dans un film, juste pour le féminisme.

Si la seule raison de mettre ces personnages dans un film est qu’ils sont tous des femmes, cela n’aura pas beaucoup de sens narratif. Il doit y avoir une raison impérieuse pour laquelle ces personnages travaillent ensemble. Il existe cependant d’autres alternatives à cela.

Et si les Avengers inversaient simplement leur rapport entre les sexes? Pour les premiers films des Avengers, il n’y avait qu’une seule femme Avenger: Black Widow. Il n’y a aucune raison pour que l’équipe ne puisse pas être à prédominance féminine avec un homme ou deux. Tout dépend de la composition de l’équipe à l’avenir, bien sûr. Mais qui ne voudrait pas être le premier à voir Captain Marvel, Shuri et d’autres faire équipe avec Spider-Man?

Un Avengers entièrement féminin peut ou non se produire. Mais si c’est le cas, les fans espèrent que cela se produira d’une manière qui fonctionne d’un point de vue narratif.