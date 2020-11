Un faux vaccin aide le virus à gagner la guerre

Les théories du complot et la désinformation alimentent la méfiance et pourraient laisser l’inoculation avec les vaccins covid-19 en dessous des niveaux nécessaires pour protéger les communautés de la maladie aux États-Unis et au Royaume-Uni, a révélé une étude publiée jeudi (12).

L’étude, avec 8 000 volontaires dans les deux pays, a montré que moins de personnes recevraient «certainement» un vaccin contre le covid-19 que les 55% de la population que les scientifiques estiment nécessaires pour assurer la soi-disant «immunité collective».

«Les vaccins ne fonctionnent que si les gens les obtiennent. La désinformation agit sur les peurs et incertitudes existantes concernant les nouveaux vaccins [contra covid], en plus des nouvelles plates-formes utilisées pour les développer », a déclaré Heidi Larson, professeur à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui a dirigé la recherche.

« Cela menace de saper les niveaux d’acceptation des vaccins covid-19 », a ajouté elle, qui est également directrice du projet international Vaccine Confidence.

L’étude intervient à un moment où l’un des plus grands efforts de fabrication de vaccins a montré des résultats prometteurs cette semaine.

Lundi, Pfizer a rapporté que son vaccin expérimental contre le covid-19 est efficace à plus de 90% sur la base de données provisoires issues de tests de stade avancé. Les données ont été considérées comme une étape cruciale dans la lutte pour contenir une pandémie qui a tué plus d’un million de personnes.