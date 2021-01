Un fan crée un mod à la troisième personne pour «Cyberpunk 2077»

Les joueurs de « Cyberpunk 2077 » peuvent désormais jouer à la troisième personne grâce à un mod disponible pour PC.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Attack On Titan »: la date de fin du manga est révélée

Rapporté par PC Gamer, un nouveau mod a été créé pour « Cyberpunk 2077 »par CD Projekt RED, qui permet aux téléchargeurs de jouer au jeu dans une perspective à la troisième personne.

Le mod est disponible via Nexus Mods et est actuellement répertorié comme un travail en cours, et le didacticiel vidéo ci-joint montre que les animations sont actuellement assez étranges grâce à la façon dont le jeu est conçu pour fonctionner à la première personne.

Adressez-vous à l’un des principales plaintes de quoi les joueurs ont-ils « Cyberpunk », qui est que le personnage est rarement vu après le création finale du personnage, grâce au premier point de vue la personne.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Nintendo achète le développeur Next Level Games

Le jeu a actuellement vendu plus de 13 millions d’exemplaires malgré la série d’erreurs et de remboursements qui ont influencé sa réception depuis son lancement.