Un fan a joué une blague sur le J de STAYC lors d’un appel vidéo, la faisant se blesser pendant un moment … Les internautes discutent du comportement approprié lors de tels appels

Divertissement Highupgroupe de filles recrues STAYC est devenu l’un des débutants les plus accomplis à faire ses débuts en 2020 …

… Ce qui signifie que les membres talentueux du groupe balaient les fans de K-Pop de leurs pieds! Lors d’une récente réunion de fans par appel vidéo, le maknae membre J eu l’occasion d’interagir avec l’un de ces fans enchantés…

… Sauf que ce fan avait une farce effrontée en tête. Dans un tweet inoffensif, la fan a partagé son appel vidéo enregistré avec J dans lequel elle a créé un jeu de mots qui initialement « sous le choc« J en l’appelant »pas gentil«.

Fan: Tu sais J, je pense que tu n’es pas gentil …

J: (fronce les sourcils) Oh…

Fan:… pas gentil pour mon cœur!

J: (Rires)

Lorsque le fan a tweeté le clip, cela a inévitablement déclenché un débat féroce. Alors que beaucoup ont trouvé la réaction de J extrêmement adorable, certains ont souligné que J « semble vraiment vraiment brisé pendant une seconde«. La plupart des fans de K-Pop ont convenu que « il y a de meilleures façons de dire aux idoles comment elles sont aimées » et cela « même les farces les plus sincères peuvent devenir traumatisantes pour les idoles«, Compte tenu de la nature sensible de l’industrie.

Le fan a depuis supprimé le tweet mais il s’était déjà propagé aux communautés en ligne, où le débat reste féroce.

«Je n’aime pas ce genre de blagues qui peuvent blesser les gens.»

«Que l’idole soit ou non un bébé, ne faisons pas ce genre de blagues. Ce n’est pas amusant. »

«Veuillez vous contrôler.»

«Si vous aimez quelqu’un, ne lui faites pas de mal.»

«Pourquoi leur feriez-vous du mal»

«C’était mignon, son expression triste, mais s’il vous plaît ne faites pas ces blagues. Ça me fait mal de le voir. Elle a l’air d’être vraiment étouffée à ce moment-là!

Au fil des générations, de telles blagues et des moments «sauvages» sont devenus monnaie courante dans la K-Pop. Cependant, il semble que certaines lignes doivent encore être conservées pour le bien des deux parties!