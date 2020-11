Un essaim d’anguilles bat le record de la plupart des poissons jamais repérés en même temps dans l’océan abyssal

Avant de commencer à extraire des métaux précieux dans l’obscurité de la mer profonde, nous pourrions essayer d’allumer d’abord la lumière et d’observer notre environnement.

Dans cet abîme apparemment isolé, à plus de 3000 mètres (9800 pieds) sous le niveau de la mer, les scientifiques ont pu amadouer un essaim massif de 115 anguilles fardées (Ilyophis arx) hors de l’ombre et dans la lumière, et avec seulement un paquet d’appâts relativement petit.

Les images représentent le plus grand nombre de poissons de haute mer jamais enregistrés à un moment donné dans l’océan abyssal, et elles ont été tournées juste à côté d’un hotspot minier international.

«Nos observations nous ont vraiment surpris», déclare l’océanographe biologique Astrid Leitner, qui a travaillé sur les recherches à l’université d’Hawaï à Mānoa.

« Nous n’avions jamais vu de rapports faisant état d’un si grand nombre de poissons dans les eaux profondes peu peuplées et limitées en nourriture. »

La zone Clarion-Clipperton (CCZ) est une vaste étendue de fond marin qui va d’Hawaï presque au Mexique, et elle contient certains des métaux et éléments les plus rares et les plus demandés sur notre planète.

Au fil des ans, il a attiré un intérêt croissant de l’industrie minière, qui voit dans cette nouvelle région un moyen de réduire le travail humain et la destruction de terres précieuses.

Seize contrats ont déjà été émis pour l’exploitation minière en haute mer dans plus d’un million de kilomètres carrés de cette zone, et pourtant seule une infime partie des habitats abyssaux profonds a été échantillonnée, explorée ou même cartographiée par des scientifiques.

Ce sont des décisions comme celle-ci qui ont averti certains scientifiques et écologistes d’une «ruée vers l’or» en haute mer qui pourrait causer des dommages imprévus aux écosystèmes dont nous savons très peu de choses.

Les plaines abyssales qui recouvrent le fond de nos océans représentent 70% du fond marin de notre planète et sont considérées comme le plus grand écosystème de la planète.

Mais alors que ces profondeurs sont généralement considérées comme contenant une vie clairsemée, avec particulièrement peu de poissons, cette généralisation pourrait ne pas s’appliquer à toutes les chaînes de montagnes sous-marines – appelées monts sous-marins – qui bordent ces vallées, émergeant de la plaine abyssale environnante.

Des expéditions récentes parmi des monts sous-marins submergés dans les Galapagos et au large des côtes de Tasmanie ont révélé une abondance inattendue de formes de vie, dont beaucoup nous n’avons jamais vu auparavant, et certains s’attardent sur ces sommets submergés qui sont encore assez profonds pour être considérés comme « abyssaux. ».

Pour comprendre ce qu’il y a là-bas avant de commencer à déterrer des sédiments et à répandre des panaches de matériaux à des kilomètres de distance, une expédition de scientifiques océaniques s’est rendue dans trois monts sous-marins de la CCZ et de leurs plaines environnantes.

Les trois sommets analysés se trouvent dans des endroits actuellement protégés des activités minières, mais ils ont été choisis parce qu’ils ressemblent à des zones voisines où les opérations de l’industrie se préparent à attacher leurs véhicules.

Déployant un véhicule télécommandé dans chacune de ces montagnes, les chercheurs ont déposé un kilo de maquereau (environ 2 livres) devant une caméra, filmant deux minutes d’allumage, huit minutes d’arrêt, pour donner au poisson une pause de la lumière.

L’appât lui-même était censé imiter une chute de nourriture naturelle, dans laquelle une carcasse de baleine ou de requin dérive vers le fond marin et rassemble la vie au fond.

Sur les trois sommets, les scientifiques ont enregistré de grands essaims d’anguilles venant se nourrir, bien qu’aucun ne soit apparu dans les plaines plus profondes en contrebas, qui se trouvaient à environ mille mètres de profondeur.

En attrapant certains des animaux dans des pièges, l’équipe a confirmé qu’il s’agissait d’anguilles fardées charognards, une espèce peu connue avec moins de 10 spécimens en captivité dans le monde.

En parcourant la littérature actuelle, les auteurs n’ont trouvé aucune autre étude en dessous de 1 000 mètres indiquant ce nombre de poissons par kilo d’appât. Des chutes de nourriture encore plus importantes ont attiré une plus petite foule.

Avant cette découverte, par exemple, une carcasse de requin de 29 kilogrammes à une profondeur de 4400 mètres (14 435 pieds) n’a attiré que 68 poissons zoarcides des grands fonds.

Il est difficile d’extrapoler à partir de ces brèves rencontres, mais si le grand nombre d’anguilles observées dans cette étude dit quelque chose sur l’abondance locale, alors la densité de vie à ces profondeurs pourrait être d’un ordre de grandeur plus élevée que nos prévisions les plus élevées jusqu’à présent.

Le problème est que les poissons à ces profondeurs sont incroyablement sensibles à la présence de ROV, non seulement à cause de leur lumière et de leur bruit, mais aussi à cause des changements de pression et d’électricité qui en découlent dans l’eau.

L’étude actuelle tente de limiter ces influences en éteignant la caméra et la lumière à l’occasion, mais en même temps, cela signifie également que les chercheurs ont probablement sous-estimé le nombre de poissons qui venaient réellement se nourrir.

« Ainsi », écrivent les auteurs, « le nombre d’anguilles observées dans cette étude aux profondeurs abyssales est vraiment sans précédent pour les profondeurs abyssales et bathyales. »

On ne sait toujours pas si ces anguilles visitent simplement le sommet sous-marin ou sont des résidents permanents, mais ce type d’anguille n’a jamais été échantillonné que sur des dorsales sous-marines similaires, ce qui suggère qu’elles pourraient être des spécialistes de l’alimentation des monts sous-marins.

Il est peu probable que tous les monts sous-marins abyssaux accueillent des populations de poissons aussi importantes. Même dans l’étude actuelle, le sommet le plus au nord avait moins de mangeoires.

Mais s’il y a d’autres sommets avec des formes de vie tout aussi abondantes, les scientifiques s’inquiètent de ce qui leur arrivera à l’avenir si soudainement leurs maisons sont envahies de véhicules bruyants et que l’eau devient épaisse de sédiments.

«Si ce phénomène n’est pas seulement isolé sur ces deux monts sous-marins de la CCZ, les implications sur l’écologie des grands fonds marins pourraient être généralisées», déclare Leitner, qui travaille maintenant à l’Institut de recherche sur l’aquarium de Monterey Bay.

«Nos résultats mettent en évidence combien il reste encore à découvrir dans les eaux profondes et combien nous pourrions tous perdre si nous ne gérons pas l’exploitation minière de manière appropriée.

L’étude a été publiée dans Recherche en haute mer.

Cet article a été initialement publié par ScienceAlerte. Lire l’article original ici.