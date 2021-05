Un enseignant rend visite à un élève atteint de leucémie à son domicile tous les jours pour qu’il ne prenne pas de retard

MyBuero RELAX CL120 - Siège de bureau à domicile Noir Buerostuhl24 simili cuir

RELAX CL120 - fauteuil de direction confortable et moderneCe fauteuil de direction s'intègre parfaitement dans tous les bureaux et séduit par l'alliance de son élégance simple et du confort d'assise. Grâce au rembourrage épais de l'assise et du dossier, ce fauteuil est également adapté à une longue durée en position assise.Mécanisme de basculement, ajustable individuellement au poids de l'utilisateurAssise confortable et largeHauteur de l'assise réglable avec système TopliftSûrpiqure décorative en couleur contrastéeAccoudoirs design original avec revêtement en simili cuirFabrication de grande qualitéPiètement croisé et stable en noir, avec ouverture design en polyamide argent Instructions de montage Cet article est livré en pièces détachéesLe montage en quelques étapes simples doit être fait par le client.Pour les ressorts à gaz, les roulettes de chaise, les pieds etc. il va de soi qu'aucun montage n'est nécessaire. Download PDF Informations sur les roulettes Les roulettes fournies ne conviennent qu'aux tapis et moquettes. Pour les revêtements de sol particulièrement sensibles / mous, nous recommandons également l'utilisation d'un tapis de protection du sol. Pour les sols durs, comme le parquet, le stratifié ou le carrelage, vous avez besoin de roulettes spéciales pour sols durs, que vous pouvez obtenir chez nous en tant qu'accessoires. Nous vous remercions de votre compréhension pour le fait qu'il ne soit pas possible de remplacer les roulettes avant l’expédition pour des raisons logistiques (sauf indication contraire dans la description du produit).