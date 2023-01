Un émotif Brendan Fraser remporte le prix du meilleur acteur aux Critics Choice Awards pour The Whale

Brendan Fraser a peut-être raté une victoire aux Golden Globes la semaine dernière, mais aux Critics ‘Choice Awards d’hier soir, il est reparti avec le prix du meilleur acteur que tout le monde attend de lui. Fraser était là pour accepter le prix et a prononcé un discours émouvant en réponse à la victoire pour sa performance dans le drame de Darren Arnonofsky La baleine.





Ayant déjà été acclamé par la critique pour son rôle, Fraser devrait également remporter le même prix lors des prochains Oscars. Pour l’instant, sa victoire Critics Choice l’a mis sur la voie de la gloire, et il a été vaincu par le moment. S’adressant au public, il a commencé son discours en citant Herman Melville, en disant :

« ‘Il n’y a que cinq critiques en Amérique ; les autres dorment. Je ne sais pas non plus ce que cela signifie, mais je suis tellement content que tu te sois réveillé pour moi.

Il a continué à faire l’éloge La baleineet sa co-vedette Sadie Sink, pour le rôle qu’ils ont joué dans le succès du film et lui ont permis d’en faire partie. D’Aronofsky, il dit :

« J’étais dans le désert et j’aurais probablement dû laisser une traînée de miettes de pain, mais vous m’avez trouvé… et comme tous les meilleurs réalisateurs, vous m’avez simplement montré où aller pour arriver là où je devais être. »

En terminant, il a fait référence aux luttes de son personnage dans La baleine, et en a fait une métaphore de la vie, expliquant qu’il suffit parfois d’avoir la force pour réussir contre vents et marées. Il ajouta:

« Si vous, comme un gars comme Charlie, que j’ai joué dans ce film, luttez de quelque manière que ce soit contre l’obésité, ou si vous avez juste l’impression d’être dans une mer sombre, je veux que vous sachiez que si vous aussi pouvez avoir la force se lever et aller à la lumière, de bonnes choses se produiront.





Brendan Fraser remportera-t-il l’Oscar du meilleur acteur pour La baleine ?

Il ne fait aucun doute que Brendan Fraser est certainement en lice pour décrocher un Oscar pour son rôle dans La baleine, mais fait face à une rude concurrence dans une catégorie qui comprendra potentiellement Colin Farrell, Hugh Jackman et Austin Butler. Aux Golden Globes, Butler et Farrell ont tous deux remporté les prix du meilleur acteur dans les catégories respectives de drame et de comédie musicale ou de comédie, et bien que Fraser ait été tenu à l’écart de cette boucle particulière, son histoire avec les prix a conduit de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux à se demander si sa victoire était toujours une possibilité la nuit.

Cependant, en ce qui concerne les Oscars, n’importe lequel des trois pourrait remporter le prix du meilleur acteur et la plupart de ceux qui prédisent les résultats ont affirmé que la catégorie était une course à trois chevaux jusqu’à l’arrivée. Les trois acteurs ayant maintenant remporté un prix pour leurs rôles principaux, il sera impossible de prévoir dans quelle direction l’Oscar ira lors de la cérémonie de remise des prix.