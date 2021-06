Un dragon SpaceX lancera aujourd’hui de nouvelles fournitures de la NASA vers la station spatiale. Comment regarder en direct.

CAP CANAVERAL, Floride — EspaceX lancera un vaisseau spatial Dragon rempli de cargaisons de la NASA vers la Station spatiale internationale aujourd’hui (3 juin) et vous pourrez regarder la mission de réapprovisionnement en direct en ligne.

Une nouvelle fusée SpaceX Falcon 9 brillante prendra son envol ici depuis le Kennedy Space Center de la NASA à 13h29 HAE (1729 GMT). Le lanceur à deux étages décollera du Pad 39 en soulevant un robot Dragon capsule cargo transportant plus de 7 300 lb. (3 311 kilogrammes) de fournitures fraîches, de matériel d’expérimentation et d’autres équipements pour les astronautes à bord du laboratoire en orbite. Cela comprend deux nouveaux panneaux solaires pour le réseau électrique de la station.

Vous pouvez regarder le lancement en direct sur cette page et ici sur 45secondes.fr , avec l’aimable autorisation de la NASA. Vous pouvez également regarder directement via Télévision de la NASA ou alors Page de lancement de la webdiffusion de SpaceX . La webdiffusion de la NASA commencera à 12h30 HAE (16h30 GMT) avec des vues en direct de la rampe de lancement suivies d’un commentaire de lancement à 13h00 EDT (17h00 GMT). La webdiffusion de SpaceX commencera environ 15 minutes avant le décollage.

En rapport: SpaceX lancera des bébés calmars et des tardigrades vers la station spatiale

La tentative de lancement d’aujourd’hui pourrait être la première de deux missions Falcon différentes au cours des prochains jours, car SpaceX se prépare à lancer un satellite pour Sirius-XM dès dimanche 6 juin depuis une rampe de lancement à proximité. C’est-à-dire si le Dragon peut décoller.

Les prévisions météorologiques étaient incertaines avant la tentative de mercredi, les prévisionnistes du 45e Escadron météo prédisant une probabilité de 60 % de Conditions favorables pour le décollage. Les principales préoccupations sont les cumulus et le vol à travers les précipitations.

Il y a une autre opportunité vendredi si la fusée ne peut pas décoller ; cependant, le bulletin météo est à peu près le même. Que le lancement ait lieu jeudi ou vendredi, Dragon s’amarrera à la Station spatiale internationale tôt samedi 5 juin.

Marchandises commerciales

Le cargo SpaceX Dragon pour la mission de ravitaillement CRS-22 pour la NASA est prêt pour un lancement le 3 juin 2021 au Kennedy Space Center de la NASA en Floride. (Crédit image: SpaceX)

Le vol, baptisé CRS-22, est la deuxième mission de ravitaillement sous SpaceX deuxième contrat de services de réapprovisionnement commercial avec la NASA et le second à utiliser un vaisseau cargo Dragon amélioré. Le navire est le même que l’homologue de SpaceX, appelé Crew Dragon, et peut transporter plus de fret que son prédécesseur.

SpaceX est désormais l’un des trois partenaires commerciaux qui enverront du fret vers la station spatiale. ( Northrop Grumman et Sierra Nevada sont les deux autres.) Dans le cadre de la première série de contrats CRS attribués en 2008, Northrop (anciennement Orbital ATK) et SpaceX ont livré plus de 93 800 kilogrammes de fret à l’ISS au cours de 31 missions pour environ 6 milliards de dollars.

Avec cette deuxième série de contrats, et trois fournisseurs, la NASA commandera des missions selon les besoins et le prix total payé dépendra du type de mission commandée. L’agence a déclaré que la valeur potentielle maximale de tous les contrats est de 14 milliards de dollars.

À l’intérieur du cargo se trouve une multitude d’expériences de recherche et de fournitures d’équipage qui soutiendront une multitude d’enquêtes scientifiques axées sur les sciences de la vie, la durabilité, la médecine et bien plus encore.

L’une des principales charges utiles est constituée de deux nouveaux panneaux solaires en déploiement qui seront installés à l’extérieur de la station pour renforcer son système d’alimentation. Construits par Boeing, les nouveaux panneaux solaires seront installés à proximité des panneaux existants de la station pour aider à renforcer le système d’alimentation de l’avant-poste.

Target parraine une charge utile appelée TICTOC qui se concentre sur la croissance des plants de coton dans le cadre d’un effort visant à accroître la durabilité. Chaque année, 25 millions de tonnes de coton sont cultivées, chaque kilogramme nécessitant des milliers de litres d’eau.

L’expérience Kidney Cell-02 examinera comment les calculs rénaux se forment dans l’espace. À l’aide de puces tissulaires, les chercheurs envoient des cellules rénales dans l’espace pour mieux comprendre comment se forment les calculs rénaux. En comprenant mieux leur formation, les chercheurs espèrent pouvoir créer de meilleurs traitements pour les patients sur Terre et même pour les astronautes en mission de longue durée.

Colgate-Palmolive envoie une charge utile pour examiner le microbiome buccal dans l’espace. L’enquête utilisera un appareil qui simule la croissance du biofilm sur une surface d’émail en utilisant la salive de patients en bonne santé, de patients atteints de caries et de patients atteints de maladie parodontale. Cela permettra aux chercheurs d’identifier les agents pathogènes de la plaque et d’examiner le rôle que joue la gravité dans la formation de biofilm.

L’Université de Floride et TechShot envoient 128 paralarves de calmar dans le cadre d’une enquête de recherche appelée UMAMI (abréviation de « Understanding of Microgravity on Animal-Microbe Interactions »). L’expérience, qui se déroulera sur Dragon sur le chemin de l’ISS, examinera les relations symbiotiques entre les animaux et les microbes, dans ce cas, le calmar Bobtail et une bactérie appelée V. fischeri.

Avec le calmar, la NASA envoie 2 000 tardigrades ou ours d’eau à l’ISS pour voir comment ces organismes robustes sont capables de gérer le stress de la microgravité. Les tardigrades sont un type d’organisme connu sous le nom d’extrêmophile et peuvent survivre au gel et même vivre dans le vide de l’espace. Les chercheurs espèrent que ces petits micro-organismes aideront à identifier les gènes responsables de l’adaptation des tardigrades.

Duel de faucons

Une nouvelle fusée SpaceX Falcon 9 transportant le cargo CRS-22 Dragon se déploie vers sa rampe de lancement Pad 39A au Kennedy Space Center de la NASA en Floride le 1er juin 2021. (Crédit image: SpaceX)

Le lancement d’aujourd’hui marque le 17e vol de l’année pour la fusée à deux étages Falcon 9 de SpaceX. Le décollage devrait comporter un tout nouveau premier étage Falcon 9, désigné B1067. C’est la première mission à ce jour en 2021 à utiliser un tout nouveau booster.

C’est parce que voler des boosters précédemment pilotés est désormais monnaie courante pour SpaceX, car la société continue de prouver la fiabilité du Falcon 9. Sur une rampe de lancement adjacente, se trouve l’une des fusées vétérans de SpaceX, B1061. Ce booster particulier se prépare pour sa troisième tentative de lancement et d’atterrissage qui est prévue au plus tôt le 6 juin.

Si tout se passe comme prévu, cette fusée mettra en orbite un satellite à large bande pour Sirius-XM. Le satellite, appelé SXM-8, est le deuxième des deux satellites que SpaceX a lancés pour la société de diffusion. Le premier satellite (SXM-7) a connu une anomalie en orbite suite à son lancement en décembre. Les deux satellites devaient remplacer les plus anciens de la constellation actuelle de la société.

Après un décollage à l’heure, le premier étage du Falcon 9 reviendra sur Terre et atterrira sur le pont du drone de SpaceX « Bien sûr, je t’aime toujours » environ neuf minutes plus tard. Le vaisseau massif est l’une des deux plates-formes flottantes que SpaceX utilise pour attraper ses fusées.

À ce jour, SpaceX a réussi à faire atterrir ses boosters de premier étage 85 fois. Bien sûr, je t’aime toujours est déjà dans la zone de récupération en attendant son tour pour attraper B1067 lorsqu’il reviendra sur Terre cet après-midi.

Si tout se passe comme prévu, le Dragon arrivera à la station et s’amarrera au port orienté vers l’espace du module Harmony environ 40 heures après son décollage. La NASA diffusera également cet amarrage, qui est prévu samedi à 5 h 00 HAE (09 h 00 GMT), en direct en ligne.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.