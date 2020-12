Un dollar en argent dévoilé pour Christa McAuliffe, une «  enseignante dans l’espace  » déchue

Steven McAuliffe (à gauche), juge du tribunal de district américain et veuf du premier «Teacher in Space» de la NASA , avec le fondateur de FIRST Dean Kamen, dévoile l’art du Christa McAuliffe Silver Dollar au Shepard-McAuliffe Discovery Center dans le New Hampshire. (Crédit d’image: FIRST)

Le dessin de la première pièce de monnaie américaine en l’honneur d’un enseignant a été officiellement dévoilé, montrant le premier éducateur à se lancer dans l’espace.

L’œuvre d’art du Christa McAuliffe Silver Dollar 2021 a été officiellement dévoilée vendredi 18 décembre, lors d’une présentation virtuelle organisée par FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), l’organisation à but non lucratif qui bénéficiera de la vente de la pièce. . Comme autorisé par le Congrès, la pièce commémorative est émise pour célébrer la vie et l’héritage de McAuliffe, décédée avec ses six coéquipiers à bord du lancement du 28 janvier 1986 de la navette spatiale Challenger.

«Il y a près de 35 ans, le monde a vu la tragédie se dérouler dans le ciel de Floride. En tant que premier participant au programme Teacher in Space de la NASA, Christa a incarné les rêves de beaucoup de ceux qui souhaitent atteindre les étoiles», David Ryder, directeur du US Mint, a déclaré lors de la cérémonie. «Le Christa McAuliffe Silver Dollar célébrera la vie et l’héritage d’un véritable pionnier, un éducateur passionné et une source d’inspiration pour des millions de personnes.

«Nous espérons que cette pièce honorera la mémoire de Christa et sommes fiers de contribuer à l’héritage continu de sa mission d’inspirer les jeunes à devenir des leaders scientifiques et technologiques», a déclaré Ryder.

En relation: Les leçons perdues de Christa McAuliffe sur Challenger seront enseignées sur la station spatiale

Le design de la pièce a été dévoilé au McAuliffe-Shepard Discovery Center à Concord, New Hampshire par Steven McAuliffe, un juge du tribunal de district et veuf de Christa McAuliffe, et l’inventeur renommé Dean Kamen, fondateur de FIRST.

« J’ai vu le design que nous sommes sur le point de dévoiler. C’est génial. C’est un travail incroyable », a déclaré le juge McAuliffe avant que lui et Kamen ne révèlent des images agrandies des deux faces de la pièce.

L’illustration de l’avers, ou côté tête, se concentre sur le profil de McAuliffe. Le portrait est basé sur une photo de la NASA prise le 12 septembre 1985 alors qu’elle était informée de la combinaison de vol et de l’équipement d’hygiène personnelle qu’elle utiliserait à bord de la mission STS-51L de Challenger. Laurie Musser, designer de l’US Mint Artistic Infusion Program (AIP), a créé le dessin, qui a ensuite été sculpté par l’artiste médaillé Mint Phebe Hemphill.

« Cette sculpture de Christa est tirée de l’une de mes photographies préférées d’elle », a déclaré le juge McAullffe. « Comment cela a été accompli dans un soulagement est incroyable pour moi. C’est tout simplement magnifique et j’adore ça. »

L’avers (en haut) et le revers du dollar en argent Christa McAuliffe 2021 de la Monnaie des États-Unis représentent le «Teacher in Space» tombé de la NASA et son héritage, continuant d’inspirer les étudiants. (Crédit d’image: Mint via collectSPACE.com)

La conception inversée (queues) représente McAuliffe dans son rôle de professeur d’études sociales, avant qu’elle ne soit choisie pour le programme Teacher in Space de la NASA parmi un pool de plus de 11000 candidats à travers le pays. Elle est représentée en souriant alors qu’elle pointe vers l’avant et vers le haut, symbolisant l’avenir. Trois lycéens sont également représentés, regardant avec émerveillement.

«Cela commémore Christa – mais elle est assise sur mon épaule et elle chuchote dans un murmure assez fort – je m’en voudrais de ne pas faire valoir ce qu’elle a toujours fait, c’est-à-dire que ce n’est pas à propos d’elle et ce n’était pas le cas. Il s’agissait d’elle en tant que représentante en tant qu’enseignante. Elle faisait cela pour sa profession », a déclaré le juge McAuliffe. « Cette pièce, je pense que vous devriez tous voir [it] dans cette lumière. Si vous êtes enseignant ou enseignant ou si vous allez devenir enseignant, cette pièce est pour vous. «

« Cette pièce vous représente », a-t-il dit, « et elle représente le travail incroyable que vous faites pour notre pays et le travail incroyable que vous faites pour les enfants ».

Le portrait sur l’avers de la pièce commémorative 2021 Christa McAuliffe Silver Dollar était basé sur cette photographie, montrant McAuliffe en formation pour sa mission de navette spatiale en 1985. (Crédit d’image: NASA)

À ce stade, le revers de la pièce est inscrit avec la citation de McAuliffe, « Je touche le futur. J’enseigne. » Le côté de la queue comprend également un hommage à ses six coéquipiers décédés du STS-51L, Dick Scobee, Mike Smith, Elison Onizuka, Judy Resnik, Ron McNair et Greg Jarvis.

«Je suis particulièrement reconnaissant que la Monnaie ait inclus le [six] étoiles pour les coéquipiers de Christa « , a déclaré le juge McAuliffe. » Je sais qu’elle en serait très heureuse également. «

L’art du côté des queues a été créé par la designer AIP Emily Damstra et sculpté par Joseph Menna, concepteur en chef de la US Mint.

Les conceptions finales des deux côtés étaient les mêmes que celles recommandées au secrétaire au Trésor par le Comité consultatif des citoyens sur la monnaie et la Commission des beaux-arts en juin.

Un supplément de chaque dollar d’argent Christa McAuliffe vendu bénéficiera à l’organisation FIRST et à ses concours de robotique pour étudiants dans le but «d’engager et d’inspirer les jeunes grâce à des programmes de mentorat pour devenir des leaders dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques».

«Je pensais que si nous pouvions créer une pièce qui serait une reconnaissance nationale d’un enseignant, d’une femme qui est allée dans l’espace, ce serait le moyen idéal de démontrer que nous pourrions inspirer toute une génération d’enfants à apprécier la science et la technologie, « dit Kamen. « Christa McAuliffe, l’enseignante, est tout cela. »

Parmi les autres participants à l’émission diffusée vendredi sur FIRSTtv figuraient les sénateurs du New Hampshire Jeanne Shaheen et Maggie Hassan, les représentants du New Hampshire Chris Pappas et Annie Kuster, les représentants du Michigan Fred Upton et Debbie Dingell, le représentant du Maryland Steny Hoyer et la stagiaire de la NASA Exploration a déjà participé à des compétitions FIRST.

La Monnaie n’a pas encore annoncé de prix de vente ou de date de sortie pour le Christa McAuliffe Silver Dollar, à part de noter sur son site Web qu’il deviendra disponible en 2021.

Suivez collectSPACE.com sur Facebook et sur Twitter à @collectSPACE. Copyright 2020 collectSPACE.com. Tous les droits sont réservés.