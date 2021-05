Un document divulgué révèle l’opinion de Xbox sur The Last of Us 2

Les entreprises effectuent constamment des examens internes des produits de leurs concurrents – c’est juste que nous les lisons rarement. Le litige en cours entre Apple et Epic Games révèle cependant toutes sortes de secrets de l’industrie – comme cette revue Microsoft de The Last of Us: Part II. Ceci a été écrit par quelques membres du personnel de l’équipe Xbox Portfolio, et est présenté de la même manière que le type de critique que vous avez lu dans un magazine – ou même sur Pousser le carré!

En général, les employés ont beaucoup apprécié le jeu, le décrivant comme le type d’expérience que les développeurs de jeux narratifs «devraient aspirer à accomplir avec leur dialogue de personnage, leur présentation et leur doublage». Cependant, ils sont extrêmement critique du combat: «Naughty Dog n’arrive toujours pas à faire un combat à l’arme décent en quelconque de leurs jeux, et ce ne fait pas exception. Heureusement pour eux, cela correspond au thème du jeu et pousse le joueur à utiliser la furtivité de front. »

L’examen se poursuit en se plaignant du système de changement d’arme, avant de conclure que «toutes les équipes n’ont pas le talent ou l’argent pour produire [a game like it]». Nous sommes fortement en désaccord avec les plaintes concernant le combat, pour être honnête – livre pour livre, nous dirions que c’est le jeu de tir à la troisième personne le plus palpitant de l’ère PS4 – mais tout se résume à des préférences personnelles que nous supposons. Nous nous demandons ce que ces mêmes membres du personnel penseront du prochain spin-off multijoueur du titre.

Par ailleurs, un autre document révèle que Microsoft envisage peut-être de réduire considérablement ses redevances sur les ventes de logiciels Xbox – bien que, dans une déclaration à The Verge, un porte-parole ait déclaré qu’il n’avait pas l’intention de modifier sa «part des revenus pour les jeux sur console en ce moment ». Il a récemment ajusté les titres vendus via sa vitrine PC, bien que Windows soit évidemment un environnement différent où plusieurs concurrents existent au sein du même écosystème.

Ajuster sa répartition de la norme de l’industrie de 30% à seulement 12% serait une autre décision audacieuse qui exercerait encore plus de pression sur PlayStation. À court terme, cela grugerait incontestablement les revenus globaux de la Xbox, mais la société peut penser qu’elle peut se permettre de supporter les coûts alors qu’elle continue de pousser ses utilisateurs vers les abonnements et cherche à renforcer le support logiciel global de ses systèmes. La simple perspective maintient probablement Sony Bigwig Jim Ryan éveillé ce soir …