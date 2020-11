Un « désastre environnemental ». La Fédération européenne détruit les PHEV dans les émissions

Une étude européenne réalisée par la Fédération européenne des transports et de l’environnement vient de tirer une conclusion dévastatrice pour les véhicules hybrides rechargeables (PHEV): contrairement à ce qu’annoncent les constructeurs, ces types de propositions sont une véritable «catastrophe environnementale », Enregistrement des émissions de dioxyde de carbone bien au-dessus de ce qui est légalement déclaré.

Selon cette étude, publiée hier matin par un communiqué de l’association environnementale Zero, qui appartient à la structure européenne, des tests réalisés en «conditions réelles» ont révélé que les véhicules hybrides rechargeables hybrides, ou PHEV, enregistrent des émissions qui peuvent doubler ce qui est annoncé.

La Fédération européenne des transports et de l’environnement révèle également que, mis à l’épreuve, étaient les trois modèles PHEV les plus vendus en Europe en 2019: le BMW X5, le Volvo XC60 et le Mitsubishi Outlander. Cela étant, on peut le lire dans la déclaration de Zero, «même dans des conditions de test optimales, dans lesquelles les véhicules sont utilisés de la manière la plus modérée possible et avec des batteries complètement chargées, leurs émissions sont 28% à 89% plus élevées que celles enregistrées dans les tests ».

BMW X5 xDrive45e iPerformance

Si elles sont utilisées «en mode conventionnel, c’est-à-dire en utilisant exclusivement le moteur thermique, ces voitures émettent trois à huit fois plus de CO2 [dióxido de carbono] que ce que les tests indiquent », ajoute la déclaration.

Une autre situation également évoquée dans le communiqué, est celle dans laquelle le moteur thermique est utilisé pour charger les batteries, moments où, garantit l’étude, «les émissions, de CO2 et en général de polluants ayant des effets néfastes directs sur la santé, vont jusqu’à 12 fois plus élevé qu’annoncé officiellement ».

LIRE TROP

Un succès au Portugal. La gamme Volvo PHEV représente près de la moitié des ventes

Quant aux niveaux d’autonomie en mode 100% électrique, l’étude ajoute qu’ils sont, eux aussi, inférieurs à ce qui est annoncé, avec le cas d’une portée moindre, pour ne pas dépasser «à peine 11 kilomètres». Fait que, dans les conditions réelles d’utilisation, l’utilisation du moteur thermique est «constante».

«Ces automobiles ne remplissent ce qui a été annoncé dans les catalogues que sur des trajets très courts; par exemple, sur un trajet de 100 kilomètres, ils émettent jusqu’à environ deux fois plus que la valeur officielle », phrase Zéro.

L’association demande la fin du soutien

Au vu de ces conclusions et du fait des tests qui déterminent les valeurs d’émission officielles de ces véhicules, ils ont le problème de se fonder sur «l’hypothèse trop optimiste de la part d’utilisation en mode électrique, c’est-à-dire le facteur d’utilisation électrique, entraînant des valeurs de CO2 irréalistes faible », l’association environnementale Zero appelle à la fin des avantages fiscaux et des subventions pour l’achat de ces véhicules. Lesquelles, ajoute-t-il, sont estimées, au Portugal, à plus de 43 millions d’euros pour 2020.

Volvo XC60 hybride rechargeable

«C’est une valeur qui est bouleversée en soutenant une technologie polluante et qui, par conséquent, recommande Zéro, devrait être canalisée sans délai vers des technologies vraiment vertes», précise l’association, qui défend également que ces soutiens doit être réservé aux véhicules 100% électriques.

Même ainsi et dans une phase transitoire, un soutien et un accès aux subventions doivent être accordés pour les véhicules ayant une autonomie minimale de 60 kilomètres et un «accès prouvé» aux bornes de recharge.

Mitsubishi Outlander PHEV

La réduction de la taxe sur les véhicules devrait passer de 75% à 25% et les entreprises ne devraient pouvoir récupérer que la moitié de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et non la totalité, comme actuellement.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂