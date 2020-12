Un député surpris avec un homme nu lors d’un appel Zoom au Parlement

Le député homophobe Petras Gražulis est l’une des voix anti-LGBT + les plus fortes de Lituanie (Capture d’écran: Youtube/@Lrytas.lt)

Le député lituanien notoirement homophobe Petras Grazulis a des explications à faire après qu’un homme à moitié nu est apparu derrière lui lors d’un appel Zoom.

Grazulis, qui est connu pour sa rhétorique et ses protestations virulentes contre les LGBT +, a été rejoint par un homme torse nu à mi-chemin d’une conférence téléphonique de la commission de la culture du parlement lituanien.

Le député avait éprouvé des difficultés techniques avec l’appel et il semblait que le sympathique spectateur nu soit intervenu pour aider.

Le moment ne dura que quelques secondes alors que Grazulis éteignit rapidement son appareil photo, et quelques secondes plus tard, lorsqu’il le ralluma, l’homme était parti.

Mais la vidéo s’est répandue sur Internet comme une traînée de poudre et les médias lituaniens ont rapidement saisi la scène, exigeant de savoir qui était l’homme mystérieux.

Selon 15 minutes, Grazulis a réagi avec colère à l’interrogatoire et a affirmé que c’était son fils qui se tenait à proximité, avant de changer son histoire une demi-heure plus tard: c’était Andrius Tapinas, un journaliste lituanien qui le «persécutait» pendant des mois.

«Oui, j’ai dit ça [it was my] fils, mais en regardant mieux la vidéo, je peux garantir qu’Andrius Tapinas est là », a-t-il insisté. «Il me hante partout, il n’est pas étonnant qu’il soit arrivé ici.

Et le fait que l’homme dans la vidéo ne ressemble en rien à Tapinas peut s’expliquer par une technologie vidéo avancée. « Andrius pourrait facilement changer d’apparence », a suggéré le député homophobe.

Au moment où Petras Grazulis est apparu au parlement le lendemain, il avait son histoire claire (ou pas, selon le cas) et était déterminé à devancer les rumeurs.

«Pour que vous ne demandiez pas, je vous réponds. Parce que déjà 10 membres de la [parliament] m’a demandé », a-t-il dit à ses collègues. «C’était Andrius Tapinas, c’était vraiment Andrius Tapinas. Et si vous ne le croyez pas, demandez-lui.

«Je visite Gargždai, je visite ma fille à Palanga et il se tient sous les fenêtres. Je suis au Seimas, il est dans le dortoir. Il me hante depuis six mois maintenant.

«C’était Tapinas, ne vous faites pas d’illusions», a-t-il conclu. «Et personne ne devrait me demander personnellement.»

Le journaliste n’a pas encore commenté le scandale, alors Grazulis est obligé de faire face à la musique seul – mais il ne ferait pas face à autant de moquerie s’il n’était pas l’une des voix anti-LGBT + les plus fortes de Lituanie.

Le député a souvent assimilé l’homosexualité à la pédophilie et, en 2010, il a proposé une loi qui infligerait une amende à quiconque «promouvait» l’homosexualité chez les mineurs.

«Je soutiens la position de l’église, cela ne fait aucun doute. Ces gens sont en effet malades et pervertis. Ils constituent une menace pour la société parce qu’ils agressent des enfants », a-t-il déclaré.

En 2012, il a écrasé un événement sur les droits des LGBT + auquel assistaient de hauts responsables étrangers et a déclaré que tous les homosexuels devraient quitter le pays.

Et comme coup publicitaire homophobe en 2013, il a offert un «cadeau» offensif à un groupe LGBT + lituanien – un pantalon pour homme avec une fermeture éclair directement à l’endroit où les fesses se rencontraient.