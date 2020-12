Un député conservateur défend le vote contre le mariage homosexuel

Jackie Doyle-Price, députée de Thurrock, partage une blague avec Jeremy Hunt alors qu’ils voyagent dans le bus de combat de la circonscription le 21 avril 2015 (Crédit: Rob Stothard / Getty)

La députée conservatrice Jackie Doyle-Price a décidé de devenir une défenseuse des lesbiennes, tout en essayant également de défendre son vote contre le mariage homosexuel.

Lorsque le groupe de pression anti-trans, LGB Alliance, a reçu une réaction fulgurante pour avoir affirmé que le comédien et activiste Eddie Izzard avait «offensé» les lesbiennes en utilisant ses pronoms, Doyle-Price a rapidement accepté.

Elle a répondu: «Être un homme hétéro qui aime se travestir, ce n’est pas être lesbienne dans le corps d’un homme. Aucun homme respectueux des femmes ne s’approprierait l’attirance des femmes du même sexe.

«Pourquoi, au XXIe siècle, la Grande-Bretagne est-elle si nombreuse à regarder ailleurs?»

Être un homme hétéro qui aime se travestir, ce n’est pas être lesbienne dans le corps d’un homme. Aucun homme respectueux des femmes ne s’approprierait l’attirance des femmes du même sexe. Pourquoi au XXIe siècle, la Grande-Bretagne est-elle si nombreux à regarder ailleurs? https://t.co/zBGRGhIpc3 – Jackie Doyle-Price (@JackieDP) 27 décembre 2020

Charlotte Nichols, députée travailliste bisexuelle et ministre de l’ombre pour les femmes et les égalités, a répondu à l’Alliance LGB, expliquant clairement: «Si vous êtes offensé par le choix des pronoms des autres, compte tenu de tout ce qui se passe, puis-je suggérer d’avoir un peu de recul?

«Solidarité avec Eddie Izzard, qui est libre, comme tout le monde, de se définir dans les termes qu’elle juge appropriés.

Mais Doyle-Price a également décidé de s’attaquer à Nichols et, insistant sur le mépris d’Izzard, a écrit: «Ce n’est pas seulement une question de pronoms. Il s’agit de l’appropriation de la sexualité féminine par [Izzard]. Eddie peut appeler [herself] quoi [she] aime. Mais lesbienne [she] ne peut jamais être.

Doublant sa position anti-trans, la députée de Thurrock a poursuivi: «Bien sûr, si vous acceptez que les femmes trans sont des femmes, alors logiquement, vous devez accepter qu’elles peuvent être lesbiennes. Pantalon pur. «

Nichols, cependant, n’a pas tardé à souligner que Doyle-Price assumant le rôle de défenseur lesbien ne correspondait pas tout à fait à son bilan de vote.

Partageant une capture d’écran de son vote contre le mariage homosexuel, Nichols a déclaré à Doyle-Price: « Arrêtons en prétendant que votre préoccupation ici concerne la sexualité féminine ou le respect des droits des lesbiennes, Jackie. »

Laissons tomber en prétendant que votre préoccupation ici concerne la sexualité féminine ou le respect des droits des lesbiennes, Jackie. https://t.co/OCZnEB6n9H pic.twitter.com/PPdw5c2OyV – Charlotte Nichols (@ charlotte2153) 29 décembre 2020

Le député conservateur a répondu: «Oh, il n’y a pas de prétention Charlotte. Comme vous le comprenez bien, lorsque nous votons à la Chambre, nous votons sur le projet de loi dont nous sommes saisis. Je n’aimais pas la façon dont c’était fait.

«Pour moi, les principes sont plus importants que de jouer à la galerie. Je continuerai à me battre pour les femmes et les filles. »

Elle a poursuivi: «Chers, j’ai toujours soutenu l’égalité pour les couples de même sexe. Je ne soutiens pas que l’État interfère avec les sacrements religieux.

«Tous les mariages civils devraient être qualifiés d’unions civiles. C’est ce qui a inspiré mon vote sur le mariage homosexuel. »

Bien qu’il ait littéralement voté contre les couples de même sexe ayant des droits égaux à ceux des couples de sexe opposé, Doyle-Price a ajouté: «Mon vote n’était pas contre l’égalité pour les couples de même sexe.

«Il s’agissait de l’État définissant un sacrement religieux. Vous assumez trop Charlotte. Mais en tant que femme bisexuelle, vous devriez être plus consciente que moi du malaise que les lesbiennes ressentent à ce sujet.

RoseActualités a contacté Jackie Doyle-Price pour un commentaire.