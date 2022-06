Un couple têtu refuse de voir sa maison dans un endroit au soleil

Jeffrey et Trudi avaient fouetté leur maison au Royaume-Uni et espéraient se trouver un nouveau pad dans la région de Denia à Alicante en Espagne – mais en ce qui concerne les propriétés potentielles, ils avaient un ensemble de critères stricts auxquels ils voulaient adhérer et n’étaient pas ‘ t prêt à se contenter de rien de moins.

À ce stade, Jean a plaisanté en disant qu’elle avait espéré une « réaction plus importante » de la part du couple, mais Jeffery lui a dit : « Oui… oui… mais non, parce que ce n’est pas dans nos attributions d’être aussi proche de la mer. »

Alors que Jeffrey a ajouté: « Non, non, certainement pas. »

« C’est quatre murs, on ne voit rien… on est dans une zone où on est en fait trop près de la plage, on veut être plus à l’intérieur des terres… »