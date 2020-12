Un couple lesbien de softball s’affrontera aux Jeux olympiques de Tokyo

Amanda Chidester et Anissa Urtez sont fiancées et se battront l’une contre l’autre aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. (Instagram)

Un couple de lesbiennes récemment fiancé, tous deux joueurs de softball, est sur le point de s’affronter aux Jeux olympiques de Tokyo dans des équipes distinctes.

Amanda Chidester joue pour l’équipe de softball des États-Unis, tandis qu’Anissa Urtez joue pour l’équipe du Mexique – mais cela n’a pas dissuadé les femmes de nouer une relation.

Plus tôt cette année, Amanda a posé la question, et les deux hommes ont mis en pratique leurs compétences au softball tout au long de la pandémie – mais une fois qu’ils sont sur le terrain, la partie continue.

Le couple a expliqué ce que c’est que d’être dans une relation avec un concurrent direct sur le Cinq anneaux pour les gouverner tous Podcast.

Chidester a déclaré que le «temps supplémentaire» pour s’entraîner était une «bénédiction déguisée» après le report des Jeux olympiques en raison de la pandémie de coronavirus.

«Nous avons vraiment de grands espoirs en ce moment, car c’est toujours grâce à Dieu», a déclaré Chidester à propos des Jeux olympiques.

«C’est ainsi que nous restons positifs et que nous continuons à nous former et à travailler ensemble est vraiment utile car nous sommes définitivement des partenaires de responsabilité», a-t-elle ajouté.

Cependant, une fois qu’ils seront sur le terrain aux Jeux olympiques de l’année prochaine, ils seront des concurrents féroces, ont-ils déclaré.

Parlant des Jeux olympiques de Tokyo, qui devraient avoir lieu en 2021, Chidester a déclaré: «Nous avons eu beaucoup de conversations à ce sujet. Quelle que soit la médaille, nous serons heureux l’un pour l’autre quoi qu’il arrive. Peu importe ce que. »

Uretz a ajouté: «Nous ne nous connaissons pas lorsque nous sommes sur le terrain. C’est le jeu. »

Ailleurs dans l’interview, le couple a expliqué comment ils se sont rencontrés en jouant au softball – et comment ils se sont fiancés plus tôt cette année.

Chidester a proposé à Uretz plus tôt cette année quand ils sont partis en voyage avec des amis communs. Uretz a déclaré qu’elle n’avait «aucune idée» que la proposition allait se concrétiser.

L’engagement d’un couple de softball lesbien était «parfait».

«Je savais que ça finirait par arriver», dit-elle. «Je ne pensais pas que cela se produirait à l’automne, peut-être au printemps 2021 ou quelque chose comme ça.

Elle a ajouté: «La bague était magnifique, c’était parfait, l’emplacement était magnifique aussi. Donc je suis vraiment content de ce qu’il s’est avéré.

Uretz a également parlé de son expérience de coming-out, affirmant qu’elle était «chanceuse» de ne pas faire face à une «réaction terrible» en raison de sa sexualité.

«J’ai eu des problèmes avec ma famille et c’était vraiment difficile avec ma mère au début», dit-elle.

«Pouvoir avoir ces conversations avec ma mère était si difficile parce qu’elle avait l’impression d’avoir fait quelque chose de mal, et donc avec ça, je suppose que cela m’a donné l’impression d’être une mauvaise personne d’une certaine manière, comme si je faisais quelque chose de mal. «

Uretz a déclaré que sa mère était «plus à bord maintenant», car elle peut voir qu’être ouverte sur sa sexualité a fait d’elle une personne plus heureuse.

Elle a également révélé qu’elle s’était présentée à une partie de sa famille élargie du côté de son père seulement après la proposition de Chidester cette année.

«C’était vraiment un soulagement, et je pense que cela a rapproché ma famille de pouvoir simplement être ouverte avec eux sur ma vie personnelle, car je ne l’ai jamais été auparavant», a-t-elle déclaré.