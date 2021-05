Un commutateur pour choisir si vous démarrez entre Linux ou Windows est le projet de créateur le plus convivial de ces dernières semaines

Revolute Concentré projet lenny - Vape or diy

Concentré Vape or diyVape or diy est une gamme de la célébre marque Française Revolute, vous y retrouverez des recettes ultra gourmandes pour vos préparations de eliquide. Les dosages conseillés sont entre 10 et 15% pour une base en 50/50, les flacons sont en PET de 10ml.PréparationPour la fabrication de votre e-liquide DIY vous aurez besoin d'une base neutre ou d'un pack pack, d'un ou de plusieurs boosters de nicotine et de l'arôme concentré. La quantité d'arôme variera légèrement selon le taux de VG de votre base. La propotion d'arôme doit être adapter au ratio de PG/VG de votre DIY:13% de concentré dans une base PG/VG de 70/3015% de concentré dans une base PG/VG de 50/5020% de concentré dans une base 100% VGVous ne pourrez pas effectuer un dosage précis en versant de l'arôme directement dans votre flacon de base. Il vous faudra un flacon vide et définir quelle quantité de e-liquide vous souhaitez obtenir.MaturationLa maturation (ou le "temps de steep") est une étape à ne pas négliger, c'est le temps nécessaire pour que votre mélange développe ses saveurs. Il ne suffit pas simplement de faire votre mélange pour obtenir votre eliquide, pour que votre fabrication se développe de façon optimale, il vous faudra agiter la fiole une fois la préparation terminée et de temps en temps. À savoir que les temps de steep dépendent de l'arôme utilisé:Pour un arôme de type tabac, il vous faudra un temps de maturation minimum de 15 joursPour tous les autres types d'aromes, il faudra attendre minimum 48hÀ noter que le temps de maturation suivant la base utilisée peut être différent, plus le taux de glycérine végétale est important plus le temps de maturation est long. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTISSEMENT: conserver hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. Éviter tout contact pendant la grossesse et l'allaitement. L'utilisation constante peut causer une dépendance. Ne pas utiliser en cas de pathologie respiratoire ou cardiovasculaire. Le produit contient de la glycérine. La glycérine peut favoriser, par action déshydratante, l'apparition d'hyperglycémie et de glycosurie chez les consommateurs souffrant d'une pathologie diabétique. Consommer avec modération. Consulter les instructions spéciales/fiches d'information en matière de sécurité.Je m'engage à ne pas vendre de produits du vapotage aux mineurs de moins de 18 ans.