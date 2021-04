Un cocktail d’anticorps aide à prévenir les infections à coronavirus dans les mêmes ménages

Un cocktail d’anticorps a réduit le risque de développer un COVID-19 symptomatique de 81% chez les personnes vivant dans le même ménage qu’un cas positif, selon les résultats d’un essai de phase 3.

Le cocktail d’anticorps monoclonaux Regeneron Pharmaceuticals est composé de deux anticorps conçus pour bloquer l’infection par le SRAS-CoV-2 en se liant à sa protéine de pointe. Sous autorisation d’utilisation d’urgence, le cocktail d’anticorps de Regeneron, ainsi qu’un autre développé par la société Eli Lilly, sont déjà utilisés pour traiter les patients COVID-19 qui ne sont pas hospitalisés mais qui présentent un risque élevé de développer une maladie grave, selon The New York Times.

Mais avec les nouveaux résultats de la phase 3, Regeneron prévoit de demander à la Food and Drug Administration (FDA) d’étendre l’autorisation d’utilisation d’urgence du cocktail à un plus grand groupe de personnes afin de prévenir l’infection, a annoncé la société dans un communiqué. déclaration lundi (12 avril). S’il est approuvé, le cocktail peut aider à assurer la sécurité des personnes non vaccinées ou immunodéprimées alors que les efforts de vaccination se poursuivent à travers les États-Unis. Les résultats n’ont pas encore été publiés dans une revue ni revus par des pairs.

Pour l’essai de phase 3, les chercheurs ont recruté 1505 personnes qui n’étaient pas infectées par le SRAS-CoV-2 mais vivaient dans le même foyer qu’une personne qui avait été testée positive pour le SRAS-CoV-2 au cours des quatre derniers jours. Ils ont donné à la moitié de ces personnes une dose unique du cocktail d’anticorps sous forme d’injection et la moitié d’une injection de placebo.

Ils ont constaté que 11 patients ayant reçu le cocktail d’anticorps ont développé un COVID-19 symptomatique, contre 59 personnes ayant reçu le placebo. De plus, chez ceux qui ont développé des infections symptomatiques, le cocktail a aidé les gens à se débarrasser du virus plus rapidement et la durée des symptômes était plus courte, selon le communiqué de la société. Ceux qui ont reçu le cocktail ont eu des symptômes pendant une semaine, tandis que ceux qui ont reçu le placebo ont eu des symptômes pendant trois semaines.

S’il est autorisé, le cocktail «pourrait aider à contrôler les épidémies dans les milieux à haut risque où les individus n’ont pas encore été vaccinés, y compris les ménages individuels et les milieux de vie de groupe», le Dr Myron Cohen, qui dirige les efforts d’anticorps monoclonaux pour les National Institutes of Health- sponsorisé COVID Prevention Network, a déclaré dans le communiqué. En janvier, Eli Lilly a annoncé des résultats similaires pour l’un des anticorps de son cocktail. Lorsque l’anticorps unique était administré à des résidents de maisons de retraite exposés à un cas positif au COVID-19, l’anticorps réduisait le risque de développer une maladie symptomatique de 80% par rapport à un placebo.

Mais ces médicaments n’ont pas été largement accessibles, en particulier parce que la plupart des patients ne savent pas où les trouver ou ne savent pas les demander, selon le Times. De plus, comme les médicaments sont actuellement administrés par perfusion intraveineuse, les hôpitaux et les cliniques ont du mal à administrer les médicaments en temps opportun et ne les ont donc pas considérés comme une priorité, selon le Times. (La société, cependant, prévoit de demander à la FDA l’autorisation d’administrer le médicament sous forme d’injection, tel qu’il a été administré dans l’essai de phase 3).

