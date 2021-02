Un club-house sert les tiktokers (qui ont maintenant inventé le « Verified Donkey »)

Cela a commencé dans une pièce du Clubhouse et s’est retrouvé avec Cecilia Cantarano, l’une des tiktokers les plus suivies qui, inévitablement, également dans le nouveau réseau social basé sur l’audio a rassemblé un large public. Et le « Âne vérifié« , une version du chèque bleu classique qui n’existe pas encore sur Clubhouse. Les utilisateurs italiens ont donc inventé leur propre variante pour s’identifier au sein du réseau social. Mais aussi et surtout pour se différencier des utilisateurs qui ne font toujours que parler de Clubhouse sur Clubhouse ou de sujets très verticaux tels que le marketing, le marketing d’influence et les affaires. Le «Donkey Gang», comme ces utilisateurs se nomment eux-mêmes, essaie plutôt d’apporter un contenu de divertissement qui s’avérera fondamental lorsque l’application ouvrira une zone de chalandise plus large.

Le choix du symbole particulier du vérifié est né presque par hasard d’un groupe d’utilisateurs italiens qui ont décidé de combiner le chèque bleu (désormais un élément distinctif de la plupart des réseaux sociaux) avec l’image de Donkey, le personnage du film Shrek qui est une source inépuisable de mèmes depuis des années. Ainsi est né l’âne vérifié, une opération par le bas qui en quelques jours a conquis de nombreux utilisateurs dont Cecilia Cantarano, qui a appliqué le symbole sur sa photo de profil depuis hier. Il s’agit évidemment d’une opération indépendante de la plate-forme: Clubhouse n’a pas encore de système de vérification, donc les utilisateurs italiens appliquent simplement un logo sur leur photo de profil.

L’approche du Donkey Gang vis-à-vis de la plateforme est encore plus intéressante, qui à ce moment (et dans un futur proche) a besoin d’un contenu de divertissement capable de contrebalancer les discours strictement liés au marketing et aux réseaux sociaux. Voici donc les jeux (« Vous avez une minute pour … » où les utilisateurs sont invités à pouvoir faire quelque chose en 60 secondes), les émissions de télévision (la renaissance des Hommes et des Femmes avec les tronistes et les tronistes) et le « Club soirée pyjama« , une pièce où les utilisateurs se retrouvent à dormir ensemble en changeant leur image de profil par des photos d’eux au lit. Toutes les initiatives qui d’une part représentent une bouffée d’oxygène pour le réseau social et d’autre part soulignent le besoin de sociabilité qui cette année nous a emmenés.

L’origine de cette tendance est cependant un autre élément fondamental: les membres de ce groupe sont presque tous des tiktokers. Ce n’est qu’un détail apparemment insignifiant, car Clubhouse est le premier réseau social vraiment pertinent né après l’explosion de TIC Tac. Cela signifie que c’est une plateforme qui prospère également sur des personnages devenus populaires sur l’application chinoise et que sur les nouvelles plateformes, ils ont la possibilité (pour la suite et pour un esprit ouvert) de créer quelque chose de vraiment perturbateur. Des produits qui sont les enfants d’un multivers de cultures et de vies extrêmement différentes: des acteurs aux mentalistes, des doubleurs aux photographes, en passant par les humoristes, les mannequins et les journalistes. Une pléthore d’esprits créatifs qui serviront comme des petits pains au Clubhouse lorsqu’il s’ouvrira à un public plus large. Qui peut être plus intéressé par un contenu de divertissement de ce type plutôt que par des discussions aseptiques sur le marketing?

