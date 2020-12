Un chercheur chinois accusé par les États-Unis de contrebande de flacons admet avoir fait de fausses déclarations

Zheng a été arrêté en décembre 2019 à l’aéroport de Boston avec 21 flacons de cellules cancéreuses dans une chaussette dans sa valise, à destination de la Chine.

Un chercheur médical accusé d’avoir tenté de faire passer en contrebande des flacons de matériel de recherche sur le cancer des États-Unis vers sa Chine natale en le cachant dans une chaussette à l’intérieur de ses bagages a plaidé coupable jeudi, ont déclaré les procureurs fédéraux de Boston. Zaosong Zheng, 31 ans, a plaidé coupable d’avoir fait de fausses déclarations et sera expulsé en vertu d’un accord de plaidoyer, selon le bureau d’Andrew Lelling, avocat américain de Boston. La détermination de la peine est prévue pour le 6 janvier.

Il avait initialement été accusé de contrebande, mais l’avocat de Zheng a souligné que son client n’avait plaidé coupable d’aucune accusation de vol ou de contrebande, mais seulement d’avoir menti à un agent des douanes.

« Nous pensions que c’était le résultat optimal », a déclaré David Duncan. Il a déclaré que son client était peu susceptible de subir une peine de prison.

Zheng a été arrêté en décembre 2019 à l’aéroport international de Logan à Boston avec 21 flacons de cellules cancéreuses dans une chaussette dans une valise qu’il emportait en Chine, ont indiqué les autorités. Zheng a volé les matériaux de son laboratoire du Beth Israel Deaconess Medical Center, affilié à Harvard, à Boston, ont indiqué les autorités.

Interrogés par les officiers fédéraux s’il voyageait avec des objets biologiques ou des recherches, Zheng a menti et a dit non, ont dit les procureurs. Zheng a déclaré aux enquêteurs qu’il avait l’intention d’amener les flacons en Chine pour les utiliser pour mener des recherches dans son propre laboratoire et publier les résultats sous son propre nom, selon l’avocat américain.

Zheng est entré aux États-Unis en août 2018 avec un visa parrainé par l’Université Harvard et a mené des recherches sur les cellules cancéreuses à Beth Israel de septembre 2018 à décembre 2019. L’hôpital l’a licencié après son arrestation.

Les autorités fédérales ont agressivement attaqué les chercheurs chinois aux États-Unis, dont certains, disent-ils, travaillent au nom du gouvernement chinois pour voler le travail d’universitaires américains, mais Zheng n’a pas été accusé de conspiration avec le gouvernement chinois.

