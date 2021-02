Un «  camion spatial  » russe vient de s’enflammer exprès et la photo est incroyable

L’astronaute de la JAXA Soichi Noguchi a partagé cette photo sur Twitter de l’engin cargo Progress MS-15 de Roscosmos en train de brûler dans l’atmosphère terrestre après sa désorbitation le 8 février 2021. (Crédit d’image: Soichi Noguchi / JAXA / Twitter)

Un « camion spatial » russe a rencontré son destin ardent sur le chemin du retour sur Terre.

Le cargo Progress MS-15 de Roscosmos, l’Agence spatiale russe, s’est brisé en brûlant dans l’atmosphère terrestre après s’être détaché de la Station spatiale internationale lundi 8 février. Les astronautes vivant sur la station spatiale ont observé la disparition enflammée de l’engin d’en haut et ont partagé leur expérience sur les réseaux sociaux.

« Adieu, Progress 76P MS-15! #Russe vaisseau spatial cargo détaché de #ISS, et brûlé avec succès, « l’astronaute JAXA Soichi Noguchi tweeté avec une photo prise de la station spatiale, montrant l’engin cargo brûlant dans l’atmosphère terrestre ci-dessous.

Adieu, Progress 76P MS-15! Le vaisseau spatial #Russian s’est détaché de #ISS et a brûlé avec succès. # ロ シ ア プ ロ グ レ ス 宇宙 船, 役 目 を 終 え て 大 気 圏 突入 時 の 夜空 に 燃 え 尽 き る 瞬間 を 見 事 に 捉 え ま し た! # は や ぶ さ 思 い 出 す と 泣 け ま す … pic.twitter.com/2OLMrlmAKO9 février 2021

Roscosmos a lancé Progress MS-15 (également connu sous le nom de Progress 76) à la station spatiale le 23 juillet 2020 depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Accosté à la station seulement 3 heures 18 minutes et 31 secondes après le lancement, l’engin est arrivé en un temps record, selon Roscosmos . Il s’agissait d’une livraison de fret de routine, transportant plus de 2,5 tonnes de fret à la gare. Des missions de fret comme celle-ci livrent de la nourriture et d’autres fournitures d’astronautes en plus de l’équipement scientifique et des expériences à la station spatiale.

En disant adieu à l’engin, le cosmonaute de Roscosmos Ivan Vagner, qui est revenu sur Terre l’année dernière le 22 octobre, a partagé quelques photos sur Twitter de l’engin arrivé à la station spatiale l’été dernier. « La # ProgressMS15 vaisseau spatial cargo détaché de l’International @Station spatiale à 08:21 heure de Moscou. Plus récemment, le 23 juillet 2020, nous l’avons reçu à bord du #ISS. Aujourd’hui, je souhaite partager avec vous les photos prises lors de l’amarrage », écrit-il.

Le vaisseau spatial cargo # ProgressMS15 s’est détaché de l’International @Space_Station à 08h21, heure de Moscou. Plus récemment, le 23 juillet 2020, nous l’avons reçu à bord du #ISS. Aujourd’hui, je souhaite partager avec vous les photos prises lors de l’amarrage. pic.twitter.com/BvJuH2cUg69 février 2021

Le cargo a passé environ sept mois dans l’espace attaché à la station spatiale. Lundi, le MS-15 s’est détaché de la station, s’est éloigné de la station, s’est suffisamment rapproché pour être sorti de l’orbite proche de la Terre et a brûlé dans l’atmosphère de notre planète, une manœuvre qui était intentionnelle et qui s’est déroulée comme prévu.

<< Une fois les préparatifs de désamarrage terminés, un ordre a été émis pour ouvrir les crochets de l'engin spatial Progress MS-15; il a été détaché de la station et renvoyé. Une fois l'engin spatial retiré à une distance sûre de la station, les spécialistes du TsNIIMash Le centre de contrôle de mission (MCC, qui fait partie de Roscosmos) a commencé la désorbitation contrôlée du vaisseau spatial, "Roscosmos dit dans un communiqué .

Les éléments incombustibles de l’engin débarquant et s’enfonçant dans une « région non navigable du Pacifique Sud », Roscosmos a déclaré dans un autre communiqué .

<< Les éléments de structure non combustibles tomberont dans la zone calculée de la région non navigable de l'océan Pacifique. La zone de largage des fragments estimée se situe à environ 1 680 km à l'est de Wellington (Nouvelle-Zélande). Roscosmos a achevé toutes les procédures nécessaires pour signaler cette situation zone temporairement dangereuse pour la navigation maritime et les vols aériens, "l'agence a écrit .

Le prochain «camion spatial» à livrer des fournitures de la Russie à la station spatiale sera Progress MS-16, un vaisseau spatial cargo qui livrera 2,5 tonnes de fret le 17 février. Les cosmonautes de Roscosmos Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov se préparent pour le arrivée anticipée.

