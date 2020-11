UN BOUCHON. «Il n’y a pas de mesures pour soutenir le secteur automobile» dans OE 2021

Le budget de l’Etat 2021 a désormais été approuvé, mais il a déjà provoqué un défi de la part de l’ACAP (Association du commerce automobile du France) pour l’absence de mesures visant à stimuler le secteur.

Après tout, le secteur automobile a une importance considérable dans l’économie nationale. Pour commencer, il représente 8% du PIB national et un chiffre d’affaires de plus de 33 milliards d’euros, et c’est une industrie responsable d’une GVA (valeur ajoutée brute) de 4,2 milliards d’euros.

En plus de cela, le secteur garantit 21% des recettes fiscales totales de l’État (environ 10 milliards d’euros) et emploie au total 152 mille travailleurs, ses exportations (qui correspondent à 15% des exportations nationales) citées en environ 8,8 milliards d’euros.

Les incitations à l’abattage font défaut, mais pas seulement

Compte tenu des chiffres présentés par le secteur automobile, l’ACAP regrette que dans une année où elle ait enregistré des pertes de plus de 35% au cours des 10 derniers mois des mesures de soutien et de promotion ne sont pas prévues dans le budget de l’État pour 2021.

L’une des mesures dont l’ACAP regrette le plus l’absence est l’incitation à la mise au rebut des véhicules hors d’usage, mesure en vigueur en Espagne, en France et en Italie depuis juin.

Selon Hélder Pedro, secrétaire général de l’ACAP, cette mesure représenterait «une opportunité non seulement pour le secteur automobile, mais pour le gouvernement», renforçant que «avec cette mesure, il serait possible, par exemple, de réduire les pauses au-dessus de 270 millions euros que l’exécutif évalue uniquement en ISV ».

Par ailleurs, le secrétaire général de l’ACAP a ajouté que « la mise en œuvre de mesures d’encouragement à l’abattage serait (…) en plus d’être une priorité d’un point de vue économique, une étape importante (et urgente) dans le domaine de la gestion environnementale ».

Selon les chiffres de 2019, le parking national a un âge moyen d’environ 13 ans, une valeur supérieure à la moyenne européenne fixée à 11 ans.

Enfin, l’ACAP a également critiqué l’approbation de la fin des incitations fiscales pour les véhicules hybrides et hybrides brancher et il a rappelé qu’en raison de l’absence de mesures d’encouragement à l’abattage, non seulement le France « restera plus éloigné des pactes environnementaux supposés » mais cela entraînera une augmentation des importations de véhicules d’occasion.