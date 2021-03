Un bogue dans Android Webview provoque la fermeture d’applications telles que Gmail: voici comment y remédier

Si vous avez un Android et des applications comme Gmail ou Chrome se ferment, vous devez savoir que vous n’êtes pas seul. Plusieurs utilisateurs rencontrent des problèmes avec leurs téléphones Android, où certaines applications sont fermées instantanément, sans message d’avertissement ni raison apparente.

Heureusement, ce problème a une solution simple. La raison de ces fermetures inattendues est dans un Mise à jour incorrecte de la vue Web du système Android, une application qui sert de lien entre le navigateur et les applications. Google a signalé le problème et a déjà soumis un correctif. Cependant, de nombreux utilisateurs ont constaté que leurs mobiles n’agissent pas normalement. Ici, nous vous laissons comment le résoudre.

Comment éviter les arrêts inattendus et résoudre le problème avec Webview

Face au problème avec Webview, il existe deux options. D’une part, désinstallez les mises à jour Android Webview et revenir à la version précédente qui pose des problèmes ou simplement mettre à jour à partir de Google Play, l’application Android System WebView et supprimez la version corrigée de Google.

La décision concerne les mobiles de différentes marques, puisque WebView est un outil Google présent dans toutes sortes d’applications. Propre Le support technique de Samsung recommande désinstallez les mises à jour et redémarrez le mobile pour revenir à la normale.

Pour ce faire, nous devons aller dans Paramètres> Applications> afficher le menu des points en haut et sélectionner Afficher les applications système> choisir Android System WebView> sélectionner Désinstaller les mises à jour.

Une fois que Google a envoyé la version mise à jour et corrigée de WebView, les utilisateurs peuvent également accéder à la boutique d’applications Google Play, cliquer sur le menu des paramètres dans le coin supérieur gauche, aller dans « Mes applications » et rechercher la mise à jour de Webview qui sera sûrement semblent nous mettre à jour. Une autre option consiste à rechercher Android System WebView sur Google Play et télécharger la dernière mise à jour. Une fois installé, le système devrait revenir à la normale.

Google recommande également de mettre à jour l’application Google Chrome pour éviter d’éventuelles pannes associées. Le problème a été initialement détecté le mardi 23 à l’aube et la solution est arrivée environ sept heures plus tard.