Un bison encorne un homme du Colorado lors de sa deuxième attaque cette année à Yellowstone

Un homme de 34 ans du Colorado a été encorné par un bison au parc national de Yellowstone cette semaine lors du deuxième incident au cours des deux derniers mois alors que les autorités avertissent les visiteurs de se tenir à une distance de sécurité de la grande faune.

L’homme de Colorado Springs se promenait avec sa famille sur une promenade près de Giant Geyser à Old Faithful lundi lorsqu’un bison mâle a chargé le groupe, ont déclaré des responsables du parc national de Yellowstone dans un communiqué.

Après la charge initiale de l’animal, « les membres de la famille n’ont pas quitté la zone et le bison mâle a continué à charger et à encorner le mâle », a indiqué le parc.

L’homme a été blessé au bras et a été transporté en ambulance au centre médical régional de l’est de l’Idaho. L’incident fait toujours l’objet d’une enquête, a indiqué le parc. L’homme n’a pas été identifié.

« Il s’agit du deuxième incident signalé en 2022 d’un visiteur s’approchant trop près de l’animal et le bison répondant à la menace perçue en encornant l’individu », ont déclaré les responsables du parc dans le communiqué. « Les bisons sont imprévisibles et peuvent courir trois fois plus vite que humains. »

Le dernier goring fait suite à celui du 31 mai au cours duquel une femme de 25 ans de l’Ohio a été encornée par un bison et projetée à 10 pieds dans les airs après s’être approchée à moins de 10 pieds de l’animal. Elle a subi une blessure par perforation et d’autres blessures, ont indiqué des responsables.

Lors de cet incident, l’animal marchait près d’une promenade près d’Old Faithful lorsque la femme s’en est approchée, ont déclaré des responsables.

Les responsables du parc disent que les visiteurs ne doivent jamais s’approcher de la faune et doivent rester à au moins 25 mètres de tous les grands animaux comme le bison, le wapiti, le mouflon d’Amérique, le cerf, l’orignal et le coyote, et à au moins 100 mètres des ours et des loups. Les bisons ont blessé plus de personnes dans le parc que tout autre animal, selon les responsables du parc.