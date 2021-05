Un bébé petit rorqual euthanasié après avoir été piégé dans la rivière Thames

Un bébé blessé petit rorqual bloqué dans la Tamise a été abattu lundi après que les sauveteurs ont perdu tout espoir de survie.

Le petit baleine de 3 mètres de long a été découvert pour la première fois piégé dans une écluse en béton à Richmond, à Londres, dimanche 9 mai. Des centaines de personnes se sont rassemblées pour regarder les sauveteurs renflouer l’animal et le remorquer vers des eaux plus profondes, mais la baleine s’est détachée du coussin gonflable dans lequel elle avait été placée et a commencé à remonter le fleuve (loin de la mer).

Les inquiétudes concernant le veau en détresse, qui avait une nageoire pectorale endommagée et un poids insuffisant, se sont accrues alors que le mammifère se battait pour survivre à plusieurs centaines de kilomètres de ses terrains de chasse d’été dans l’océan Atlantique Nord.

Malgré de nouvelles tentatives des autorités pour le sauver, l’ampleur de ses blessures et l’absence de mère ont rendu la réhabilitation de l’animal impossible.

« Ils vont endormir la baleine. Elle souffre assez gravement, cela fait environ 45 minutes », a déclaré Julia Cable, coordinatrice nationale de British Divers Marine Life Rescue, selon .. « C’est toujours triste, mais nous savons maintenant que le remettre en pleine mer aurait été l’envoyer mourir de faim là-bas. »

La baleine nageant sous un pont à Londres. (Crédit d’image: Glyn KIRK / AFP)

Étant si jeune et si loin de chez elle, la baleine était incapable de se défendre sans un groupe ou une mère.

Après avoir échappé à la tentative de sauvetage, la baleine est entrée dans des eaux moins profondes, nageant plus à l’ouest en remontant la Tamise.

Après qu’il soit redevenu coincé, à plus de 145 kilomètres de l’ouverture de la mer du Nord dans l’estuaire de la Tamise, les sauveteurs n’ont eu d’autre choix que de poser le veau. Il a reçu une surdose mortelle d’anesthésique.

Petits rorquals (Balaenoptera acutorostrata) sont les plus petites des grandes baleines, atteignant environ 26 à 30 pieds (8 à 9 m) de longueur. On les trouve généralement dans tout le nord de l’océan Atlantique et Pacifique, avec des aires de répartition qui s’étendent de la lisière des glaces de l’océan Arctique en été jusqu’à près de l’équateur en hiver.

Il est très inhabituel qu’un petit rorqual apparaisse dans la Tamise, et les autorités ont du mal à expliquer comment il s’est retrouvé si loin de chez eux sans aucun signe de famille ou de mère à proximité.

Cependant, les petits rorquals sont notoirement curieux, un trait qui aurait pu égarer ce veau et le mettre en danger.

« Cette baleine pourrait s’être perdue en suivant une proie, ou être malade ou blessée », a déclaré Danny Groves, de Whale and Dolphin Conservation. . . «De même, de nombreuses baleines et dauphins se retrouvent en difficulté parce qu’ils ont peut-être été heurtés par un navire en mer, blessés dans des filets de pêche, déportés par le bruit sous-marin fort des levés sismiques pour le pétrole ou le gaz, ou un sonar sous-marin bruyant des exercices militaires. «

Trois baleines ont été retrouvées mortes dans la Tamise en 2019, dont un minke et une baleine à bosse.

