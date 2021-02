Un bébé baleine en danger critique disparaît sur la côte de la Floride

Un veau de baleine noire de l’Atlantique Nord en danger critique d’extinction s’est échoué sur une plage de Floride le 13 février, dans le dernier coup porté à l’espèce en déclin.

Le veau mâle mesurait 7 mètres de long et n’avait peut-être que 2 mois lorsqu’il a été retrouvé avec des blessures de bateau sur le rivage à Anastasia State Park près de Saint-Augustin, selon l’Associated Press .

Il s’agit du deuxième décès enregistré d’un veau de baleine noire au cours de la saison de mise bas actuelle, qui s’étend de la mi-novembre à la mi-avril. Le bébé baleine appartenait probablement à une femme de 19 ans nommée Infinity qui a été aperçue mardi 16 février avec de nouvelles coupures sur le côté gauche, suggérant qu’elle a également été frappée par un navire, selon une déclaration publié par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

« C’est un événement très triste », a déclaré Blair Mase, coordonnateur de l’échouage des mammifères marins de la région du Sud-Est à la NOAA, a déclaré à l’Associated Press . «Chaque mortalité qui survient a vraiment un impact dévastateur sur la population dans son ensemble, car ils sont l’une de nos baleines les plus menacées d’extinction au monde», a-t-elle déclaré.

En rapport: 13 choses bizarres qui se sont échouées sur les plages

Moins de 400 baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) rester sur Terre, selon NOAA . La chasse à la baleine dans les années 1890 a conduit l’espèce au bord de l’extinction. Bien que la chasse à la baleine soit pour la plupart illégale, les collisions avec les bateaux et les enchevêtrements dans les engins de pêche tuent régulièrement les baleines, ce qui maintient leur nombre bas, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Ce bébé baleine avait des blessures à l’hélice à la tête et au dos, ainsi que des côtes cassées et d’autres blessures compatibles avec un traumatisme d’impact, selon un message Facebook. par le FWC Fish and Wildlife Research Institute .

Le message Facebook a également déclaré que le capitaine d’un bateau de pêche sportive de 54 pieds « a signalé avoir frappé une baleine près de l’entrée de St. Augustine Inlet » vendredi soir (12 février), la veille de la découverte du veau. Le navire a été échoué après l’impact pour l’empêcher de couler, mais tous les occupants sont en sécurité, selon le poste.

La NOAA et ses partenaires collaborateurs du Marine Mammal Stranding Network effectuent une nécropsie, ou autopsie animale, sur le veau pour établir exactement comment le veau est mort et dans quel état il était avant la mort, selon la déclaration NOAA .

Ce dernier décès s’ajoute à un événement de mortalité inhabituel (UME) en cours, ou à une période d’augmentation des taux de mortalité chez l’espèce. La NOAA a enregistré 33 décès de baleines noires de l’Atlantique Nord dans les eaux américaines et canadiennes depuis le début de l’événement en 2017.

La NOAA exhorte les conducteurs de navires de toutes tailles à ralentir et à rester vigilants dans les zones abritant des baleines noires de l’Atlantique Nord. Les baleines sont particulièrement vulnérables pendant la saison de mise bas, lorsque les mères allaitent leurs petits, selon le communiqué.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.