«  Un autre tour de vis  »: une alternative bienvenue à «  The Curse of Bly Manor  » qui réaffirme la polyvalence du livre d’Henry James

Le travail d’Henry James revient de temps en temps à l’écran, pour nous rappeler que « Un autre tour de vis » contient dans sa longueur de longue histoire ou de court roman, des possibilités d’interprétation infinies, ce qui démontre le fait que ce 2020 a vu deux versions différentes, un pour le cinéma, produit par Amblin, le Steven Spielberg, et un autre pour Netflix, le succès ‘The Curse of Bly Manor’ (The Haunting of Bly Manor, 2020).

Dans le cas de la série Netflix, Mike Flanagan a choisi de se concentrer sur l’adaptation de Jack Clayton «Suspense! (The Innocents, 1961), prenant la chanson pour cela ‘Ou Willow Waly‘comme base pour écrire une ode à l’amour fantomatique qu’il a utilisé pour introduire de nombreuses autres histoires d’horreur de l’auteur comme base pour chaque personnage, dans une structure presque anthologique. Cependant, l’histoire centrale a donné tellement de tours à la vis que c’était loin d’être l’idée principale.





Étant une œuvre plus modeste, moins ambitieuse et beaucoup plus concise, cette nouvelle ‘Un autre rebondissement‘décide d’emprunter un chemin plus abstrait, marchant entre l’histoire traditionnelle du fantôme gothique et le portrait d’une personnalité féminine fracturée dans la tradition du cinéma de Polanski, emmenant l’élément psychologique autour de la gouvernante présente dans le roman pour le porter jusqu’aux dernières conséquences, où le rituel habituel d’arriver à Bly et de rencontrer les enfants n’est qu’un écho introductif.

Goth flétri et peurs féminines

Parce que voir les adaptations successives de ‘Un autre rebondissement’ C’est comme une diapositive de différentes situations, nuances et variations qui commencent toujours par une nounou entrant dans un monde de ténèbres avec les mêmes éléments: un grand manoir, un couple d’enfants en difficulté ou une Mme Grose variable, qui cette fois ne pourrait pas être plus différente du charme et de la chaleur que la série présente, étant ici joué par un bourru et mystérieux Barbara martre.

Cependant, chaque version fait du voyage de la nounou, ici nommée Kate, une expérience très différente, proposant un éventail de réalités qui vont des plus réalistes aux relations entre personnages ou dramatiques, comme celle de 1999. , aux plus pervers, beaucoup plus attentifs aux implications sexuelles les plus sombres, comme celle de Eloy de la Iglesia. Les directeurs Floria Sigimondi se déplace dans un terrain familier du cinéma fantôme, mais se consacre à briser la réalité, à créer quelle peut être la vision la plus abstraite de l’histoire à ce jour.

Avec des éléments occasionnels de la folie visuelle de 1992 et de la température de couleur de ‘The Others’ (2001), le regard de Floria Sigimondi emmène l’histoire sur le terrain de son univers esthétique, héritière de l’art vidéo et des clips vidéo – elle a travaillé avec Bowie ou Marilyn Manson – établissant un cadre froid et décadent, donnant à l’architecture une végétation parasite le reliant à des révisions adultes slaves de contes de fées comme le travail de Juraj Herz, imprégnant le manoir de références pré-romantiques et artistiques.

Atmosphère avant les frayeurs

De la boite ‘Abbaye dans une forêt‘(1809), de Caspar David Friedrich, à la réinterprétation des grands surréalistes, via de sinistres mannequins, la conception artistique du film est un délice et reste toujours en arrière-plan, centrant ses éléments d’horreur dans l’atmosphère, très loin du film fantôme de type univers Warren que beaucoup essaient de trouver dedans, et aussi se distancier du soulignement visuel évident de la terreur scolaire A24, parfois plus soucieux de la symétrie mignonne du cadre ou de la recréation de compositions pour le spectateur, que de présenter un monde dérangeant pour les protagonistes.

Ici, Sigismondi libère son univers visuel de miroirs brisés, plantes fanées, peintures à l’huile et meubles entassés dans des pièces délabrées créer un labyrinthe maléfique pour son protagoniste, qui est encore une projection de ses propres peurs et pièges à mémoire. ‘Un autre rebondissement‘utilise des fantômes comme la suggestion d’un souvenir qui a des implications désastreuses, laissant l’interprétation de la masculinité toxique dans une marge élégante, malgré l’évidence de la vision du Quint abusif.

L’exploration des secrets de la maison, et l’apparition d’anciens habitants, corps noyés et spectres qui coincent un esprit féminin fragile par son insécurité et sa douleur relie cette version avec des classiques cachés de femmes psychotiques comme ‘La malédiction de l’évêque‘(Lets Scare Jessica to Death, 1971) et la répétition de certains éléments traumatiques et souvenirs de différents points de vue nous amène directement à la porte à barreaux métalliques de’ What Happened to Baby Jane? ‘ (Qu’est-il arrivé à Baby Jane?, 1962).

Matriochka de traumatisme et de souvenirs au charbon de bois

Bien qu’il y ait des frayeurs ou des apparitions plus conformes au cinéma d’horreur actuel, la représentation de fantômes est étonnamment rétro, utilisant la post-production d’une manière si subtile qu’elle peut être confondue avec simple ou sans inspiration. Rien d’autre, les spectres sont ici des formes reconnaissables à la paréidolie, des taches en mouvement qui émulent les émulsions déformées de photographies anciennes des spirites, qui ne brisent pas la bulle cauchemardesque victorienne du film.

Tout est couronné par l’apparence éthérée de Miss Jessel, flottant au générique comme une œuvre photographique émouvante du réalisateur. Certains crédits qui cette fois font partie de l’interprétation du film, qui a une fin un peu brusque qui laisse l’impression qu’il reste quelque chose à dire dans le film et cela l’a probablement conduit à être accueilli d’une manière exagérément agressive dans l’évaluation critique, simplifiant le courage d’une décision qui laisse plusieurs possibilités d’interprétation psychanalytique.

Parce que ‘Un autre rebondissement‘est bien plus que ce que l’on voit, car le chemin vers cette fin controversée vient plein de signes, de rimes symboliques et de détails pour le spectateur, des tatouages, des reflets qui révèlent la vérité, des peintures, des codes de couleurs pour établir le temps dans lequel se situe l’histoire à chaque instant – le fait de la mort de Kurt Cobain est plus important qu’il n’y paraît – et une visite sa mère absente dans le roman qui sert ici de levier pour la réinterprétation de tout ce que nous avons vu.

Une fin controversée mais avec du sens

Sa résolution de dernière seconde, pour laquelle une certaine séquence de rêve de « L’Empire contre-attaque » (L’Empire contre-attaque, 1980) pourrait servir d’inspiration, prend sa coda ambiguë à la révision du film comme l’enfer cyclique et vivant du protagoniste. , Quoi Mackenzie Davis planche passant par différentes phases, d’une forte personnalité à la fragilité et à la dépression, qui montre, sans autant de références à un moment du moment précis, comme d’autres films d’horreur réalisés par des femmes cette année, une descente dans les peurs féminines.

Les enfants ici ont moins de poids, mais pas moins de méchanceté, avec un étrange Prince de Brooklyn comme Flora and Finn Wolfhard composer un Miles adolescent plus inquiétant, sensuel et agressif, qui laisse en l’air la tension sexuelle entre la gouvernante et le garçon le plus présent, même s’il n’a jamais été porté à un point similaire à celui de Clayton, laissant une autre couche de risque à sa proposition, plus proche du Lynch de ‘Mulholland Drive’ (2001) que la vision classique du cinéma fantôme des années 90.

‘Un autre rebondissement‘a des problèmes, vous pouvez voir une post-production avec un montage turbulent, mais le résultat est toujours une proposition inhabituelle sur des thèmes que le cinéma d’horreur a représenté ces dernières années, y compris celui-ci et le bas’ Relic ‘(2020). Suivant la même tendance sur l’horreur d’hériter de ce que nous ne pouvons pas éviter, laissez l’une des interprétations de James qui comprend le mieux le pouvoir d’une malédiction, une histoire cruelle sur l’impossibilité de changer le passé «Ou l’avenir», qui, avant tout, se présente comme le énième échantillon de l’élasticité de l’original, là où on le verra, déjà lorsque les haineux et les phrases immobiles des réseaux s’installent, comme l’une des versions les plus courageuses du texte.