Un astéroïde qui a tué des dinosaures a transformé les tropiques en forêts amazoniennes: étude

07 avr.2021 10:06:34 IST

L’astéroïde qui a tué les dinosaures est également responsable de l’origine de la forêt néotropicale a trouvé une nouvelle recherche qui a été publiée dans la revue à comité de lecture La science le vendredi 2 avril. Selon un rapport de Actualités scientifiques, l’astéroïde qui a frappé la Terre il y a 66 millions d’années a transformé les forêts tropicales. Les forêts à couvert ouvert se sont transformées en forêts amazoniennes sombres et denses. Divers fossiles ont été collectés sur des sites de la forêt en Colombie où se trouve environ 10 pour cent de la forêt amazonienne. Ces fossiles de feuilles, de pollens et de spores datent de 70 à 56 millions d’années, selon la publication.

Lorsque ces fossiles ont été analysés par les chercheurs, l’équipe a évalué les changements de plusieurs facteurs à savoir les interactions entre les espèces insectes-plantes, la diversité des plantes dans la forêt et les espèces dominantes.

Après que la région a été touchée par l’astéroïde, la diversité des plantes a diminué de 45%. Il a fallu six millions d’années à la forêt pour retrouver sa diversité, cependant, il y a eu des changements dans les nouvelles espèces végétales qui sont entrées dans la région après que l’astéroïde de 10 km de large a frappé la région.

Les chercheurs ont découvert qu’avant l’attaque de l’astéroïde, les plantes étaient suffisamment espacées et la lumière pouvait atteindre le sol de la forêt. Il n’y avait pas non plus de légumineuses avant la grève, cependant, à ce jour, la forêt possède de nombreuses variétés de légumineuses.

Parlant de leurs découvertes, Monica Carvalho, qui est le premier auteur de cette étude, a déclaré avoir recherché des fossiles de plantes tropicales alors que les chercheurs voulaient étudier comment la forêt tropicale a changé après le Impact Chicxulub. Monica est chercheuse postdoctorale au Smithsonian Tropical Research Institute et à l’Universidad del Rosario.

Les chercheurs ont proposé trois explications aux changements survenus dans la forêt tropicale. Premièrement, la forêt a été maintenue ouverte à cause des dinosaures qui continuaient de bouger. Une autre explication était que les plantes à fleurs avaient un avantage en raison de la chute de cendres du sol enrichi par impact. Le dernier est qu’une opportunité a été créée pour les plantes à fleurs en raison de l’extinction des conifères.

