Un astéroïde de la taille d’un semi-camion et deux autres roches spatiales survolent la Terre aujourd’hui

Trois astéroïdes se rapprochent de notre planète aujourd’hui (23 mars), mais ne vous inquiétez pas; les petites roches ne représentent aucune menace car elles dérivent vers la Terre, passant plus près que la distance moyenne entre notre planète et la lune.

La plus grande des trois roches spatiales, un astéroïde de la taille d’une maison appelé 2021 FH, est passée par la Terre aujourd’hui à environ 12 h 52 HAE (1652 GMT) à une distance d’environ 234870 kilomètres (145940 miles), soit 0,61 fois la Terre moyenne. -une distance de la lune. La NASA estime que le diamètre de l’astéroïde est compris entre 12 et 27 mètres (39 pieds et 89 pieds), soit environ la longueur d’un semi-camion.

Des détails sur son orbite ont été publiés en ligne par le navigateur de base de données des petits corps du NASA Jet Propulsion Laboratory, une base de données de tous les petits mondes connus de notre système solaire. Le Minor Planet Center de l’Union astronomique internationale a également envoyé une circulaire à la communauté contenant des observations de divers astronomes du monde entier, y compris des éléments orbitaux mis à jour.

Ces trois diagrammes orbitaux montrent les trajectoires des astéroïdes géocroiseurs 2021 FO1, 2021 FH et 2021 FP2, qui se rapprochent de la Terre le 23 mars 2021. (Crédit d’image: NASA JPL / 45secondes .fr)

Les petits astéroïdes et les comètes passent régulièrement par la Terre, et en fait, ce n’est pas le seul petit monde qui soit passé par notre planète cette semaine. Le FO1 2021 nouvellement découvert, maintenant catalogué par JPL, a été zoomé par la Terre en toute sécurité le lundi 22 mars à 23 h 05 HAE (mardi 23 mars à 0 h 05 GMT).

Le nouveau monde était un peu plus petit – environ 11 pieds à 25 pieds (3,4 à 7,6 mètres) de largeur. À son approche la plus proche, la FO1 2021 était d’environ 321 640 kilomètres, soit 0,84 fois la distance moyenne Terre-Lune. (À titre de comparaison, la distance de la lune par rapport à notre planète est en moyenne d’environ 239000 miles, soit 384000 km.)

En rapport: Le plus gros astéroïde à visiter la Terre en 2021 zoomé par une rapidité inhabituelle

Et ce soir à 18 h 35 HAE (22 h 35 GMT), un autre astéroïde appelé 2021 FP2 devrait effectuer un survol rapproché de la Terre, passant à moins de 323 120 km de notre planète – juste un peu plus loin que 2021 FO1. Le Minor Planet Center de la NASA répertorie une douzaine d’astéroïdes géocroiseurs supplémentaires qui survoleront notre planète cette semaine, mais aucun ne sera plus proche que la lune.

Le bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA et une suite de partenaires du monde entier surveillent les petits astéroïdes grâce à des observations télescopiques, et au cours de plusieurs décennies d’observations par des scientifiques, aucun problème imminent n’a encore été trouvé. Plus tôt ce mois-ci, le tristement célèbre astéroïde Apophis a fait un survol de notre planète; Les scientifiques ont exclu toute menace pour notre monde d’Apophis en 2029.

