Un animal microscopique du pergélisol sibérien s’est réveillé : il hiberne depuis 24 000 ans

Après avoir passé quelques 24 000 ans gelés, les scientifiques russes disent avoir réveillé un rotifère homme seul qui avait été gelé pendant tout ce temps. Un animal multicellulaire microscopique qui vit en eau douce et dont on pensait qu’il avait à peine une décennie d’hibernation.





Dans une étude publiée dans Current Biology, des scientifiques expliquent avoir pu réanimer ce petit rotifère. Semblable aux tardigrades, se caractérisent par leur résistance aux conditions environnementales extrêmes. Cependant, jamais auparavant on n’avait été réveillé avec une telle antiquité.

L’animal était trouvé congelé dans le pergélisol sibérien, au nord de la Russie. Les tests au carbone sur l’animal le datent d’une date comprise entre 23 960 et 24 485 ans. Est-ce le plus ancien qui a été réveillé ? Pas tout à fait, il existe des preuves d’un ver qui avait 40 000 ans lorsqu’il a été décongelé et a survécu. Il est suivi d’un tardigrade de 30 000 ans. Quant au plus vieux rotifère connu, il avait à peine 10 ans.

Le laboratoire russe de cryobiologie des sols est celui qui a trouvé le rotifère lors de l’excavation environ 3,5 mètres dans le pergélisol. Il correspondait à une couche du sol pléistocean et tout ce qui a été trouvé il y a environ 12 500 ans avant la fin de la dernière période glaciaire. En laboratoire, les chercheurs ont pu réanimer le rotifère et le faire se reproduire (il est asexué et se reproduit de façon autonome par parthénogenèse).

La cryonisation des organismes multiculturels

L’une des conclusions que les chercheurs en tirent est que un animal multicellulaire peut être congelé et conservé tel quel pendant des milliers d’années, pour être plus tard ressuscité. Bien sûr, ils indiquent que plus l’organisme est complexe, plus il est difficile, ce qui le rend actuellement impossible pour un mammifère.

Ce que les chercheurs ont vu, c’est que les rotifères peuvent se protéger des cristaux de glace produits par la congélation d’un corps. Ces cristaux sont généralement ceux qui détruisent le corps en agissant comme de petits couteaux, détruisant les cellules. S’il est découvert ou compris comment ils le font, cela pourrait nous aider à mieux préserver les tissus et organes humains.

Via | BBC